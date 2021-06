Stuttgart. Cobots als Teamkollegen, digitale Zwillinge, smarte Fabriken – Industrie 4.0 krempelt die Arbeitswelt in der M+E-Branche um. Was kommt da auf die Fachkräfte zu? „Die Veränderungen sind tief greifend“, erklärt Stefan Küpper, Geschäftsführer des Bildungswerks der baden-württembergischen Wirtschaft und Bildungsexperte des Arbeitgeberverbands Südwestmetall. „Wie tief greifend, hängt von der individuellen Tätigkeit ab. Aber meistens gehen sie über reines Anwenderwissen hinaus.“ Da geht es etwa darum, Vernetzungstechnologien und neue Produktionstechniken zu verstehen, um Fragen rund ums Datenmanagement oder den Umgang mit Virtual-Reality- oder Augmented-Reality-Assistenzsystemen.

Viele Metall- und Elektro-Berufe sehen heute ganz anders aus als früher

So mancher M+E-Beruf hat sich also deutlich verändert – auch wenn das Etikett noch dasselbe ist. Ganz klar: Da muss die betriebliche Ausbildung mitziehen! Wie aber können sich die Ausbilder zuerst selbst dafür fit machen? Qualifizierungsangebote gibt es etwa beim Netzwerk Q 4.0. Diese Initiative hilft Ausbildern dabei, sich den Anforderungen des digitalen Wandels zu stellen. Und wie läuft es konkret in den Betrieben? aktiv hat in zwei Unternehmen nachgefragt, wie die Transformation den Alltag von Azubis und Ausbildern prägt.

Qualifizierung für Ausbilder Das Netzwerk Q4.0 bietet Kurse und Workshops zu digitalen Basics, additiver Fertigung und mehr. In Talks und Konferenzen können sich Ausbilder mit Kollegen aus anderen Betrieben austauschen. Mehr Infos gibt es unter: netzwerkq40.de

biwe.de/q40

Heutige M+E-Facharbeiter müssen Zusammenhänge verstehen Bei der ZEISS AG in Oberkochen durchdringt Industrie 4.0 fast alle Unternehmensbereiche. In der Produktion etwa arbeiten immer mehr Roboter, die Prozesse sind zunehmend automatisiert und vernetzt. Für einen Feinoptiker bedeutet das zum Beispiel, dass er immer weniger Handarbeit macht, dafür aber ein Manufacturing Execution System verwendet. „Das ist eine Art riesige Datenbank, in der alle Infos zu Baugruppen, Teilen, Logistik, Arbeitsplänen, Maschinenbelegung, Ressourcenplanung und Werkzeugmanagement in Echtzeit abrufbar sind“, erklärt Udo Schlickenrieder, Head of Education bei ZEISS. „Heutige M+E-Facharbeiter müssen vernetzte Systeme überwachen und notfalls auch eingreifen können, Probleme selbst lösen. Darauf muss die Ausbildung sie vorbereiten.“ ZEISS macht das zum Beispiel in CAD-Kursen. Dort erfahren Azubis die Zusammenhänge zwischen Robotik, 3-D-Druck und automatisierten Produktionstechnologien. „Niemand soll sich abgehängt fühlen“ Viele Ausbilder, vor allem die älteren, betreten da selbst erst mal Neuland. Deshalb hat Schlickenrieder 2017 ein dreijähriges Fortbildungsprogramm gestartet. Die Ausbilder lernten, wie man neue didaktische Methoden und digitale Hilfsmittel einsetzt oder wie man Lernvideos macht beziehungsweise nutzt. „Wir möchten alle mitnehmen. Keiner soll sich von der Digitalisierung abgehängt fühlen. Aber ohne Veränderungsbereitschaft geht es nicht“, betont Schlickenrieder. Der Wandel betrifft auch die Zusammenarbeit mit Kollegen: In crossfunktionalen Teams tauschen sich moderne M+E-Facharbeiter mit Ingenieuren oder Materialwissenschaftlern aus – auf Augenhöhe. Deshalb werden die Azubis bei ZEISS auch in Kommunikationstechniken und Methoden zur Ideenfindung geschult, zum Beispiel Design Thinking.