Berlin/Flensburg. Vor ein paar Jahren wurde das erste Elektroauto von BMW, der außergewöhnlich gestylte i3, noch bestaunt. Das ulkige Postauto Streetscooter wurde belächelt. Doch inzwischen sind E-Autos in Deutschland keine Exoten mehr – was nicht zuletzt an staatlichen Kaufanreizen liegt.

Im ersten Halbjahr rollten laut Kraftfahrt-Bundesamt 149.000 Autos mit Batterie-Antrieb neu auf die Straße, dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. „Das E-Auto ist in der Mitte der mobilen Gesellschaft angekommen“, stellt Richard Damm fest, Präsident der Flensburger Behörde.

Ob VW E-Up, Opel Corsa-e, Audi e-tron oder BMW i3: Fast 60 Prozent der neu zugelassenen Stromer entfielen auf die deutschen Konzerne. Die Modelle der US-Marke Tesla – dem einstigen Angreifer auf dem Markt – kamen auf 9 Prozent.

Der Hype wird durch neue Modelle befeuert. Derzeit bieten allein die deutschen Hersteller 70 verschiedene E-Autos an – inklusive Plug-in-Hybride. Die Zahl soll sich laut Verband der Automobilindustrie (VDA) bis Ende 2023 auf 150 verdoppeln.

Extrem ambitionierter Klima-Plan der EU-Kommission

Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens zehn Millionen Stromer auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Nur so sind die ambitionierten Ziele des Klimaplans „Fit for 55“ zu schaffen, den die EU-Kommission Mitte Juli präsentiert hat. Demnach müssen Neuwagen 2030 im Schnitt 55 Prozent weniger Kohlendioxid (CO2) ausstoßen als heute – und 2035 sind dann Null-Emissionen angesagt. Dies bedeutet das Aus für den Verbrenner.

Audi will schon in fünf Jahren seinen letzten Wagen mit klassischem Antrieb auf den Markt bringen, bei Opel soll 2028 Schluss sein. Auch die anderen deutschen Marken steuern um. Das setzt die Zulieferer unter massiven Druck.

Die 1.000 deutschen Autozulieferer beschäftigen 300.000 Menschen. In der gesamten Auto-Industrie, einer der deutschen Schlüsselbranchen, sind es rund 800.000. Aber wie sieht die Zukunft aus?

Große Veränderungen für Hunderttausende Arbeitnehmer

Der Wandel zur E-Mobilität koste 180.000 Jobs, schaffe aber auch über 200.000 neue, so eine neue Untersuchung der Denkfabrik Agora Verkehrswende und der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Die Fahrzeughersteller würden bis 2030 etwa 70.000 Arbeitsplätze verlieren, Zulieferfirmen büßten 95.000 Stellen ein. Und bei Wartung und Reparatur in den Werkstätten sind es 15.000 Jobs.

Grund: Einen Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor, Kupplung, Schaltung, Getriebe und Auspuff brauchen E-Autos nicht. In ihnen stecken weniger Teile, das verringert den Arbeitsaufwand. Für Hunderttausende Beschäftigte komme es, so die Studie, zu starken Veränderungen ihres Berufsbildes – das erfordert Umschulung und Weiterbildung in großem Stil.