München. Einer der wichtigsten Standortfaktoren für die Wirtschaft in Deutschland und Bayern ist ein tragfähiges und finanzierbares Sozialversicherungssystem. Sichere Renten, Krankenversicherung, Absicherung gegen Arbeitslosigkeit sowie Pflegeleistungen im Alter stabilisieren eine Gesellschaft. Das sieht auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) so. Gerade in der Corona-Zeit habe sich gezeigt, wie wichtig so ein soziales Netz ist.

Jedoch stößt dieses Netz an seine Grenzen, sagt Professor Bernd Raffelhüschen. Der Finanzwissenschaftler und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge der Uni Freiburg erläuterte auf Einladung der vbw die Gründe dafür.

Früher kamen sechs Erwerbstätige auf einen Rentner – heute nur zwei

Das deutsche Sozialversicherungssystem beruht darauf, dass Erwerbstätige und ihre Arbeitgeber hälftig Beiträge für Rente, Krankenkasse, Pflege oder Arbeitslosenversicherung einzahlen. Von diesem Geld werden die Renten der Älteren sowie Leistungen für Kranke oder Pflegebedürftige bezahlt.

„Wenn genügend Erwerbstätige einer kleinen Gruppe von Rentnern gegenüberstehen, ist das kein Problem“, so der Wissenschaftler. Im Jahr 1962 etwa kamen sechs Erwerbstätige auf einen Rentenempfänger.

Dies hat sich geändert. Immer weniger Jüngere rücken in den Arbeitsmarkt, gleichzeitig steigt die Lebenserwartung der Älteren. Bald geht zudem die geburtenstarke Babyboomer-Generation anfangs der 1960er Jahre in Rente.

Bis zum Jahr 2040 wird der Anteil der über 67-Jährigen von heute 19 auf 26 Prozent steigen. Auf einen Rentner kommen dann nicht mal mehr zwei Erwerbstätige! „Und weil Ältere ein höheres Krankheits- und Pflegerisiko haben, wird auch da mehr Geld benötigt“, so Raffelhüschen und fordert „eine Debatte in der Gesellschaft“, welche Leistungen wir zukünftig wollen und wie das System reformiert werden kann.