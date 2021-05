„Schon 2030 fehlen bis zu drei Millionen Fachkräfte“

München. Demografischer Wandel einerseits, technologischer Fortschritt andererseits: Die Studie „Future of Jobs in the Era of AI“ prognostiziert schwierige Zeiten für den deutschen Arbeitsmarkt. Im Interview mit aktiv spricht Philipp Kolo, Co-Autor der Studie und Partner bei der Boston Consulting Group, über die Umwälzungen der kommenden Jahre – über eine Herausforderung, auf die Politik, Wirtschaft und Arbeitnehmer sich jetzt vorbereiten müssen.

In Deutschland geht die Babyboomer- Generation bald in Rente. Welche Folgen hat das für den Arbeitsmarkt?

Wir sehen zwei Trends, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung haben: einerseits die zunehmende Automatisierung und andererseits der demografische Wandel. Die geburtenstarken Jahrgänge werden in den nächsten Jahren vom Markt verschwinden – das führt zu einer konstant sinkenden Anzahl an verfügbaren Arbeitskräften. Absolventen und Migration gleichen die Renteneintritte der Babyboomer nicht aus: Wir rechnen in unserem Basisszenario mit einer Lücke von 1,4 Millionen Arbeitskräften, die Lücke könnte aber sogar noch größer werden.

Hilft uns nicht der technologische Wandel dabei, diesen Fachkräftemangel etwas zu mildern?

Der technologische Wandel reduziert in manchen Bereichen in der Tat die Zahl der benötigten Arbeitskräfte. Gleichzeitig werden aber in bestimmten Bereichen sogar mehr Fachkräfte gebraucht als heute! Das ist auch bedingt durch den technologischen Fortschritt in vielen Branchen.

Um welche Größenordnungen geht es also unter dem Strich?

Wie erwähnt, werden nach unseren Berechnungen schon 2030 etwa 1,4 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Doch das ist nicht das ganze Problem, das ist eben nur die Differenz aus Überhang und Unterdeckung. Insgesamt werden in Deutschland sogar bis zu 3 Millionen Fachkräfte fehlen – dem stehen aber 1,6 Millionen Jobs entgegen, die in dieser Form nicht mehr benötigt werden.

Für welche Tätigkeiten gilt das denn besonders? Und wo fehlen uns die Leute?

Es wird eine starke Veränderung der Arbeitslandschaft durch neue Technologien geben, die den Bedarf an Jobs mit hohem Anteil an Routinetätigkeiten stark reduzieren, zum Beispiel in der Produktion. Aber auch bei manchen Bürojobs. Andere Berufe werden hingegen stärker nachgefragt werden, vor allem solche, die neue Technologien implementieren wie etwa Software-Entwickler. Aber auch jene Tätigkeiten, die einen hohen persönlichen Austausch erfordern, steuern auf eine Unterdeckung zu – etwa im Gesundheits- und Bildungswesen. Und das kann der technologische Wandel kaum ausgleichen.

Was sollte vor diesem Hintergrund politisch getan werden?

Zunächst einmal muss man sich überlegen: Wer sollte etwas tun? Denn das Thema betrifft ja Regierungen, Unternehmen und auch Einzelpersonen. Eine gesamtwirtschaftliche Arbeitskräfteplanung, dazu strategische Personalplanungen der Betriebe und lebenslanges Lernen des Einzelnen, also auch die Bereitschaft zu Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, sind da zum Beispiel sinnvolle Ansätze.