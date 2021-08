München. Wer das deutsche Gesundheitswesen auf Herz und Nieren prüft, merkt schnell: Das System steht enorm unter Druck. Höhere Lebenserwartung, teurere Diagnosetechnik und immer mehr Operationen drehen seit Jahren an der Ausgabenschraube. Diverse Reformen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn etwa in der Pflege und natürlich die Bekämpfung der Corona-Pandemie kosten zusätzlich. Und die Ausgaben für Operationen und Pflege werden allein schon durch das Altern der Bevölkerung weiter ansteigen: Ein 80-jähriger Mensch nimmt mehr und andere Leistungen in Anspruch als jemand, der 40 oder 50 Jahre alt ist.

Unsere Versorgung im Krankheitsfall ist nach wie vor sehr gut – aber sie wird zu teuer. So wurden im vergangenen Jahr rund 425 Milliarden Euro für unsere Gesundheit ausgegeben. Das sind etwa 5.000 Euro pro Kopf, vom Säugling bis zum Greis. Die Ausgaben übersteigen schon längst die Einnahmen – ein Defizit von aktuell rund 20 Milliarden Euro im Jahr ist die Folge.

425 Milliarden Euro: So hoch waren 2020 die deutschen Gesundheitsausgaben

Vor allem bei den gesetzlichen Krankenkassen gibt es eine Finanzierungslücke, die nur zum Teil mit höheren Zusatzbeiträgen der Versicherten oder aus Steuermitteln ausgeglichen wird. Den Kassenbeitrag weiter anzuheben und damit auch die Betriebe zu belasten, das muss am ohnehin schon sehr teuren Standort D vermieden werden.

Wie also verhindern, dass die finanzielle Schieflage immer extremer wird? „Langfristig sinnvoll ist nur eine Reform des Gesundheitssystems“, sagt Professor Günter Neubauer, Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomik in München, im Gespräch mit aktiv.

Noch mehr staatliche Hilfen hält er für wenig zielführend: „Zusätzliche Steuerzuschüsse würden nötige Reformen etwa bei der gesetzlichen Krankenversicherung wohl eher hinauszögern.“ Der Experte fordert: „Wir müssen verstärkt auf Prävention setzen – und die Effizienz des Systems verbessern!“

Prävention. Im deutschen Gesundheitssystem liegt der Fokus auf der Behandlung von Krankheiten, der Kuration. Viel stärker noch als bisher sollte man allerdings auf die Vermeidung ebensolcher Krankheiten setzen, also die Prävention. „Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserziehung sollten bereits im Kindergarten und in der Schule beginnen.“

Die Zahngesundheit sei ein gutes Beispiel: Die Vorsorge fängt im Baby- und Kindesalter an, von den Fluortabletten und dem Zähneputzen in der Kita geht es nahtlos über zum Bonusprogramm für die Vorsorgeuntersuchungen. „Die Automatismen, die man als Kind erlernt hat, setzt man meist sein ganzes Leben lang um“, weiß Neubauer. Solche Prävention ließe sich in vielen Bereichen des Alltags lernen: Denkbar seien zum Beispiel Programme in Sachen Ernährung, Bewegung, Rauchen oder Alkohol.