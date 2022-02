Wenn ältere Arbeitnehmer ihre Rente planen, zeigt sich oft, dass noch etwas getan werden muss, wenn sie ihren gewohnten Lebensstandard auch im Alter halten möchten. Es ist auch mit Anfang 50 noch nicht zu spät zum Sparen – schließlich bleiben ja noch 10 bis 15 Jahre Zeit. Doch geht das auch mit einer Betriebsrente? Was man dabei beachten sollte, erklärt Thomas Hentschel, Referent für Finanzen bei der Verbraucherzentrale NRW.

Bei einigen Angeboten gibt es Altersgrenzen

„Für ältere Arbeitnehmer gelten bei der Betriebsrente grundsätzlich dieselben Förderregeln wie für jüngere“, erklärt Thomas Hentschel, Referent für Finanzen bei der Verbraucherzentrale NRW. Er rät jedem Interessierten, unabhängig vom Alter, sich kritisch mit den Vor- und Nachteilen einer Betriebsrente auseinanderzusetzen und genau zu rechnen.

Gut zu wissen: Bei einigen Angeboten gibt es Altersgrenzen, vielfach muss man bis zum 55. Lebensjahr anfangen zu sparen. Deshalb sollte man sich frühzeitig beim Arbeitgeber nach den Regelungen erkundigen und gegebenenfalls rechtzeitig abschließen.

Wie auch bei Jüngeren handelt es sich bei den Beiträgen für die arbeitnehmerfinanzierte Betriebsrente um eine sogenannte Brutto-Entgeltumwandlung. Es ist also Gehalt, für das man gearbeitet hat und das dem Arbeitnehmer zusteht. Auf aktiv-online.de erklären wir noch einmal ganz genau, was man über diese Art der betrieblichen Altersvorsorge wissen sollte. Tipp vom Experten. „Man sollte vor dem Abschluss genau nachfragen, ob die Umwandlungsbeträge tatsächlich vollständig für die Rente zur Verfügung stehen.“

Langfristig bis zur Rente sparen bringt am meisten Rendite

Wie immer beim Sparen fürs Alter bringt es aber nichts, spontan einen Vertrag abzuschließen und kurz darauf wieder zu beenden, weil das Geld nicht reicht. „Die Umwandlungsbeträge sollten grundsätzlich immer so bemessen sein, dass man sie sich auch langfristig leisten kann“, rät Hentschel.

Sparer um die 50 haben naturgemäß nicht mehr viel Zeit, um bei finanziellen Engpässen mit dem Sparen einige Jahre auszusetzen und später wieder einzusteigen. Der Finanzexperte rät älteren Sparern deshalb, nur dann eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen, wenn sie die Beträge für die Betriebsrente aller Voraussicht nach auch wirklich bis zum Rentenbeginn aufbringen können.

Bekanntlich wird bei Betriebsrenten der Umwandlungsbetrag vom Bruttogehalt abgezogen. Damit zahlt man weniger Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Im Gegenzug ist die ausgezahlte Rente steuerpflichtig. Gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherte müssen außerdem Sozialabgaben abführen, Privatversicherte nicht. Durch diese Abgaben reduziert sich der Auszahlungsbetrag oft spürbar.

Der Trick mit dem Freibetrag

Wie bei fast jedem anderen Sparprodukt können Sparer um die 50 auch bei der Betriebsrente aufgrund der niedrigen Zinsen und der relativ kurzen Ansparzeit keine Riesen-Auszahlungen mehr erreichen. Bei kleinen Renten aber ist eine gesetzliche Regelung besonders interessant. Sie betrifft derzeit Renten bis 164,50 Euro, und dieser Wert steigt üblicherweise fast jedes Jahr leicht an. „Liegt die Betriebsrente unter diesem Wert, ist sie zwar steuerpflichtig, aber für gesetzlich Krankenversicherte vollständig sozialabgabenfrei“, erklärt der Experte. Dann spart man also doppelt: Sowohl in der Ansparphase als auch in der Auszahlungsphase werden in bestimmten Grenzen keine Sozialabgaben erhoben.