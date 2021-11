Stärkste Rentenerhöhung seit 1990: Das dicke Plus 2022 benachteiligt die jüngeren Generationen

Rekord-Plus. Eine so starke Rentenerhöhung hat es in Westdeutschland seit 1990 noch nicht gegeben: Um gut 5 Prozent sollen die Renten am 1. Juli 2022 steigen. Der genaue Wert wird erst im Frühjahr feststehen.

Faktor-Schummel. Nach den normalen Regeln dürfte das Renten-Plus nur etwa halb so hoch sein, also bei etwa 2,5 Prozent liegen – damit würde man die Rentner dann fair an den finanziellen Lasten der Corona-Krise beteiligen. Aber das geschieht leider nicht: Die alte Bundesregierung hat den sogenannten Nachholfaktor noch bis 2025 ausgesetzt.

Zusatz-Last. Das Rentenniveau wird damit ohne Not erhöht – und das bedeutet eine langfristige Belastung der Jüngeren: „Weil künftige Rentenanpassungen auf diesem erhöhten Niveau aufsatteln, müssen die Beitragszahler tiefer in die Tasche greifen“, kritisiert das Institut der deutschen Wirtschaft.