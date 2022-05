Viele Unternehmen leiden bereits unter Fachkräftemangel. Wäre eine Bildungsoffensive im Land die richtige Antwort darauf?

Es war keine Selbstverständlichkeit, dass sich der Arbeitsmarkt in NRW selbst in der Corona-Krise als relativ stabil erwiesen hat. Wichtig ist, dass diese positive Entwicklung nach der Wahl nicht durch zusätzliche Regulierungen und Belastungen leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Aber Sie haben recht: Dem Thema Fachkräftesicherung gehört in der Bildungspolitik ganz hohe Priorität – und Digitalisierung und Transformation müssen dabei die Schwerpunkte sein.

Die vielen maroden Brücken in NRW werden zunehmend zum Problem. Was muss das Land tun?

Zunächst will ich schon feststellen, dass in NRW in den letzten fünf Jahren erkennbar saniert, modernisiert und ausgebaut worden ist. Da darf es jetzt keinen Richtungswechsel geben. Die Verkehrsministerin hat jüngst ein Zehn-Punkte-Programm aufgelegt, das noch einmal das Tempo erhöht. Möglich werden kann dies durch eine Parallelisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Mit Blick auf die Zukunft: Ist NRW ein attraktiver Investitionsstandort?

Das Land liegt im Herzen Europas, ist einer der wichtigsten Wirtschafts- und Industriestandorte des Kontinents und bekannt für sein riesiges Potenzial. Als Unternehmer schaue ich mir daher diesen Standort schon mal an, wenn ich investieren will. Und dann will ich wissen, wie die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sind: Infrastruktur, Digitalisierung, Fachkräfte, Bürokratie, Wissenschaftslandschaft, Innovations- und Gründerkultur! Das ist das Spielfeld der Landespolitik. Und der kann ich nur empfehlen, den in den letzten fünf Jahren eingeschlagenen Weg weiterzugehen.