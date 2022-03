Robo-Busse im Westen

Köln. Das autonome Fahren kommt in Fahrt, auch im öffentlichen Nahverkehr: Derzeit gibt es in 37 deutschen Kommunen Projekte mit selbstfahrenden Kleinbussen, zeigt die Innovationskarte vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen in Köln.

Allein in NRW rollen Robo-Busse in vier Städten: Aachen, Iserlohn, Monheim und Soest. Vier weitere Kommunen haben die Projekte abgeschlossen. Die etwas niedlich aussehenden E-Mobile fahren auf festen Routen. Und haben immer noch einen Fahrer an Bord. Der ist bereit einzugreifen, falls plötzlich ein Hindernis auftauchen sollte.

Die Studierenden sind nicht nur Fahrgäste – sie machen auch am Forschungsprojekt mit

Bezahlt wird er für das „hochkonzentrierte Nichtstun“, wie es bei der Stadt Monheim heißt. Hier pendeln die Kleinbusse schon im Regelbetrieb, zwischen dem Bahnhof und der Altstadt. In Iserlohn sind die Shuttles zwischen dem Bahnhof und dem Campus der Fachhochschule Südwestfalen unterwegs: Die Studierenden sind nicht nur Fahrgäste, sondern werden gleich in das Forschungsprojekt eingebunden.

Auch sonst tut sich in Sachen autonomes Fahren landesweit eine ganze Menge: So hat sich rund um den Autozulieferer Aptiv (früher Delphi) in Wuppertal das Cluster Automotiveland nrw gebildet, mit zwei Dutzend Unternehmen, Organisationen und der Universität der Stadt. Das wichtigste Projekt des Clusters ist Bergisch Smart Mobility. Im Städtedreieck zwischen Wuppertal, Solingen und Remscheid werden Sensoren und Algorithmen für hochautomatisiertes oder gar völlig autonomes Fahren unter Realbedingungen geprüft, etwa auf einer Landesstraße bei Wuppertal.

Der autonome Nahverkehr hat viele Vorteile, vor allem auf dem Land: Ältere können so auch ohne eigenes Auto wieder mehr am (mobilen) Leben teilnehmen, Jugendliche kämen sicherer von der Party heim. Zudem ließe sich die Fahrzeit besser nutzen, als nur auf die Fahrbahn zu starren.