Auf dem Lande ohne Auto zur Arbeit kommen – das kostet Zeit und Nerven. Im Gewerbepark Hämmer in Menden machen sich deshalb die Stadtwerke Menden, unterstützt von Projektpartnern wie dem Märkischen Arbeitgeberverband, für einen vernetzten Mobilitätsmix stark. Im Nordwesten der Stadt entsteht das „modernste Gewerbegebiet in Südwestfalen“. Clou: Arbeitnehmer können ihr Auto in einem zentralen Parkhaus abstellen oder es per Bus bequem erreichen. Mit „Sharing-Angeboten“ wie E-Autos oder E-Bikes oder einem individuell bestellbaren Shuttle können sie dann die letzte „Meile“ bis zum Unternehmen zurücklegen.

Nähe zur Metropole Ruhr

Nun geht es um die konkrete Ausarbeitung eines Konzepts, Voraussetzung für eine Landesförderung. Die ersten Flächen im Gewerbegebiet, die unter anderem von Gigabit-Glasfaser, smarter Straßenbeleuchtung und der Nähe zur Metropole Ruhr profitieren, sind bereits in der Vermarktung.

Ein interdisziplinäres Kompetenzzentrum für Digital- und Nachhaltigkeitsdesign – diese Idee möchten Katja Kresnik und Felix-Oliver Vidmar in Altena bei der Regionale einreichen. Die Jungunternehmer haben die Grundbausteine des Projekts bereits geplant: eine Bildungseinrichtung und ein angeschlossenes Wirtschaftsforum, in dem sich Firmen, Forschung, Lehre und Start-ups begegnen können. Kresnik hat die Allianz Deutscher Designer bereits als Partner gewonnen, mit Unterstützern aus der Region ist man im Gespräch.