Regensburg. Der Neurowissenschaftler und Psychiater Professor Volker Busch von der Uniklinik Regensburg erforscht das menschliche Gehirn – und weiß so ziemlich alles, was da in unseren Köpfen vor sich geht. aktiv hat ihn gefragt, warum wir uns mit Veränderungen im Leben eigentlich so schwertun.

Herr Professor Busch, von der Arbeitswelt bis zum Klima – alles scheint sich derzeit zu wandeln. Wann ist für einen Menschen das Maß voll?

Das ist wie immer im Leben: Die Dosis macht das Gift. Wenn sich zu viele Dinge auf einmal verändern, haben wir schnell das Gefühl, dass es uns den Boden wegzieht.

Wie steuert man dagegen?

Wir Menschen kommen am besten zurecht, wenn wir eine gewisse Balance halten können. Wenn sich viel verändert, wenn wir uns verändern müssen, dann braucht man umgekehrt auch Anker, die einen halten.

Was taugt denn als Anker?

Familie, Freunde, ein Ehrenamt. Der Mensch ist nie nur „Change“, er ist auch „Keep“! Gerade derzeit sieht man häufig Zeichen einer Bewahrungskultur.

Wo denn?

In der Rückbesinnung auf regionale Lebensmittel oder Nachbarschaftshilfe zum Beispiel. Das gibt Orientierung und Stabilität.

Trotzdem tut sich der Mensch mit Neuem oft schwer. Warum?

Weil es anstrengend ist. Wenn wir Gewohnheiten bilden, Dinge automatisieren, kostet uns das weniger Glukose und Sauerstoff. Gewohnheiten sind energieeffizient.

Der Mensch als Gewohnheitstier …

Genau. Handlungsrituale wie Schuhe binden oder Schalten beim Autofahren sind motorische Abläufe, die unser Gehirn in tiefe Hirnregionen auslagert. Da entstehen regelrechte Trampelpfade im Gehirn. Umgekehrt: Wenn wir etwas Neues lernen, verarbeiten wir das hochkortikal, ganz oben in der äußersten Schale des Gehirns. Da wird aber viel Zucker verbrannt, bis zu 20 Prozent der Tageskalorien.