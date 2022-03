Mülheim an der Ruhr. RFID-Technologien orten Teile im Blechlager, IT-Systeme verwalten Restbestände oder dokumentieren Arbeitszeiten: Die Firma hp-polytechnik in Iserlohn nutzt dafür künstliche Intelligenz (KI). Statt Manpower. Das spart Geld. Und sorgt für mehr Tempo. KI erledigt Routinejobs sekundenschnell.

Das Unternehmen (100 Mitarbeiter) lasert, stanzt, biegt, schweißt und entgratet Feinblech. Geschäftsführer Dominic Rose sieht in Digitalisierung und KI die Chance, bei 6.000 Mitbewerbern am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Die Firma stellte ihre Erfahrungen mit diesen Technologien jüngst auf einer Online-Konferenz des Zukunftszentrums KI NRW vor.

Fünf Tage Intensivberatung – und das kostenlos

Das Zentrum in Mülheim an der Ruhr hilft kleinen Betrieben bei der Einführung intelligenter Maschinen, mit von der Partie sind auch die Sozialpartner: Gewerkschaften und die Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW. Es bietet Unternehmen ein Einstiegsgespräch und danach bis zu fünf Tage Intensivberatung an – kostenlos. Zudem vermittelt das Zentrum Qualifizierungsmaßnahmen und entwickelt Lernplattformen in Sachen Digitalisierung und KI.

Es geht dabei nicht um die voll automatisierte Fabrik. KI kann auch weniger spektakulär sein – und dennoch hocheffektiv.

Wie in Iserlohn, wo „schwache“ KI am Werk ist: Sie ist für eine bestimmte Aufgabe trainiert, kann aber diese richtig gut. Etwa die Aufträge nach einem Ampelsystem priorisieren: Die roten sind überfällig, die gelben müssen heute raus, grün heißt morgen oder nächste Woche.