München. Klimaschutz, demografischer Wandel und digitale Transformation stellen neue Anforderungen an Gebäude und Infrastruktur. Wie werden wir in 10 oder 20 Jahren leben? Wo wohnen und arbeiten? Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft zeigte bei einem Online-Kongress jüngst eine Vielfalt an Innovationen. aktiv stellt einige vor.

Als größte Herausforderung sehen die Experten die Nachhaltigkeit. Denn Bau und Betrieb von Gebäuden sind für etwa 40 Prozent der deutschen Emissionen an Treibhausgasen verantwortlich.

Drei Viertel der Gebäude in Bayern sind älter als 30 Jahre

Da geht also noch was, und zwar bei Neubauten und im Bestand. Mehr als drei Viertel der Wohngebäude im Freistaat sind älter als 30 Jahre. Zug um Zug müssen sie klimagerecht saniert werden, um die Klimaziele zu erreichen. Nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land.

Wer ökonomisch und ökologisch bauen will, braucht zudem bessere Datengrundlagen. Nur wer den aktuellen Zustand der Gebäude kennt, kann beim Sanieren zielgerichtet vorgehen, so der Rat. Building Information Modeling (BIM) ist hier ein Impulsgeber für die Digitalisierung. Das Verfahren bildet alle Phasen im Lebenszyklus eines Bauwerks in digitalen Modellen ab. Das sorgt für mehr Wirtschaftlichkeit, vom ersten Entwurf bis zum jahrelangen Betrieb.

Nicht zuletzt machen Automatisierung und Baukasten-Prinzip das Bauen günstiger. Beides wirkt zudem dem Fachkräftemangel entgegen, der auch im Bau immer deutlicher zu spüren ist.

Pflastersteine atmen, Dächer werden grün

Der Klimawandel wirkt sich in den Städten stark aus. Eine Ursache ist, dass viele Flächen versiegelt sind. Wo viel Beton ist, bilden sich Hitzeinseln, Wasser versickert nach Starkregen schlecht.

Unter anderem erforschen Fraunhofer-Institute wie das Institut für Bauphysik (IBP), was man da tun kann. Sie experimentieren etwa mit hydroaktiven Verkehrsflächen. Diese speichern Wasser in Hohlräumen. Bei Regen laufen sie voll und wirken so Überschwemmungen entgegen. Ist das Wetter heiß und trocken, wird das Wasser wie an einem Docht nach oben gezogen, verdunstet dort und kühlt die Umgebung.

Oder man nutzt Pflastersteine als Wasserspeicher, sie saugen sich bei Regen voll wie ein Schwamm. Im Hochsommer wird die Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert und kühlt die Steine ab. Das verhindert Wärmeeinlagerung – und dies macht es wiederum möglich, dass sich abends und nachts dicht bebaute Gebiete abkühlen.

An der TU München (TUM) laufen ebenfalls interessante Forschungen wie die „Grüne Stadt der Zukunft“. In dem Projekt geht es um klimaresiliente Quartiere. Die TUM untersucht in der Praxis, wie man den wachsenden Bedarf an Grünflächen und Wohnraum zusammenbringt und die Anpassung an das sich verändernde Klima in der Stadtplanung verankern kann.

Am Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung (ZSK) der TUM geht es um „Bunte Bänder“, Blühstreifen am Straßenrand und öffentlichen Plätzen, ebenfalls wichtig für die Lebensqualität. Sie spenden Schatten, Kühlung, Feuchtigkeit und schützen vor Wind. Sprießt dort mehr Grün, erhöht sich die Vielfalt (Biodiversität). Und es sieht schöner aus!

Das Badezimmer kommt aus dem Baukasten

Einfacher geht’s nicht: Ein bezugsfertiges Bad, angeliefert just in time, ein Kran hebt es flugs ins Haus hinein. Die Firma Tjiko aus Rosenheim wendet dieses effiziente Baukastenprinzip für Neubauten an. Das Unternehmen hat dazu eine digitale Plattform geschaffen, über die es individuelle Badezimmer als vorgefertigte Module vertreibt.

Normalerweise braucht es viele Handwerker, bis so ein Badezimmer fertig ist. Man muss etwa Fliesenleger, Elektriker und Installateure für Armaturen kommen lassen. Mit Tjiko geht alles in einem Rutsch. Sogar Fußbodenheizung, Schallschutz und Brandschutzelemente sind in dem Modul bereits enthalten. So ist das neue Bad innerhalb von nur zehn Minuten eingebaut.

Dafür stehen mehrere Designlinien zur Wahl, für Massiv- und Holzhäuser. So gibt es etwa verschiedene Fliesen, Farbtöne und auch Module mit und ohne Badewanne.

Hergestellt werden die Badezimmer von der Stange in Rosenheim, in eigener Fertigung. Das geht nicht nur schneller, es ist nach Angaben des Unternehmens auch um ein Zehntel günstiger als ein herkömmliches Bad.

Das Start-up gibt es seit circa fünf Jahren. Sein Verfahren vereinfacht Bauprojekte und ermöglicht umweltfreundliches Bauen durch mehr Effizienz in der Planung und auch auf der Baustelle. Durch das standardisierte Vorgehen werden zudem weniger Fachkräfte benötigt. Das funktioniert für große sowie kleine Bauprojekte, vom Einfamilienhaus bis zum großen Wohnkomplex. Studenten in Bremen können schon in den Modulen von Tjiko duschen. Die Rosenheimer haben dort ein Studentenwohnheim mit Bädern ausgestattet.

KI bringt Ordnung auf die Baustelle

Bagger, Kräne, Muldenkipper. Dazu jede Menge Arbeiter und Handwerker. Auf so einer Baustelle ist ganz schön was los! Künstliche Intelligenz (KI) bringt Ordnung in das Durcheinander. Die Technik koordiniert Arbeiten, Geräte sowie Personal und Material.

Das Münchner Start-up Conxai macht sich die Infrastruktur zunutze, die bereits auf Baustellen besteht, um sie zu digitalisieren. Es füttert seine Plattform etwa mit Daten aus Kameras, die zur Diebstahlsicherung installiert wurden. Probleme bei Sicherheit, Qualität oder Logistik werden dadurch erkannt.

Das digitale Abbild macht die komplexen Vorgänge und Bewegungen am Bau greifbar. Das System zeichnet etwa Lauf- und Fahrwege auf und hilft so, unnötige Strecken zu vermeiden. Es erkennt zudem, wo welches Material gelagert wird. Liegen da Verschalungen herum, die seit Wochen keiner abholt? Das lässt sich ändern, der Auftraggeber erhält eine Erinnerung. Und die Conxai-Gründer gehen noch weiter: In Zukunft soll ihre Erfindung in Echtzeit erkennen können, wann auf der Baustelle etwas falsch läuft. Das geht mithilfe eines digitalen Zwillings der Baustelle und dem Wissen um die genauen Baupläne. Dadurch wird etwa vermieden, dass Wände falsch gesetzt werden, weil die Arbeiter eine veraltete Version des Bauplans hatten. Das Nutzen der Daten spart am Ende also Arbeit, Bauzeit und senkt die Kosten.