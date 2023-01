Berlin. Wenn zum Beispiel eine Kollegin, die sich eigentlich schon vorzeitig in die Rente verabschiedet hatte, plötzlich wieder im Betrieb auftaucht, sollte man sich nicht allzu sehr wundern. Denn für fitte Fachkräfte „63 plus“ gibt es jetzt einen neuen Arbeitsanreiz: Die Vorgaben für den Hinzuverdienst bei Frührente – sind ersatzlos weggefallen!

Bis 2019 war die Regel da ziemlich streng, 6.300 Euro im Jahr waren damals die Grenze. Wer also mehr als in einem Minijob hinzuverdiente, musste dafür eine Kürzung der Frührente in Kauf nehmen. Während der Pandemie wurde die Grenze dann deutlich angehoben, nun fällt sie ganz weg. Und diese Änderung gilt laut der Deutschen Rentenversicherung „für alle Rentnerinnen und Rentner, unabhängig vom Zeitpunkt des Rentenbeginns“.

Der Wegfall der Hinzuverdienstgrenze soll auch im Kampf gegen den Fachkräftemangel helfen

Diese Reform hilft nicht etwa nur den betroffenen Frührentnern. „Durch die damit einhergehende Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand kann ein Beitrag geleistet werden, dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, heißt es in der Begründung des Anfang Dezember verabschiedeten Gesetzes. „Gleichzeitig wird durch den Wegfall das bestehende Recht vereinfacht und Bürokratie abgebaut“ – insbesondere bei der Rentenversicherung.