Sabine M. zum Beispiel schrieb vor kurzem an die Redaktion: „Ich bin 1962 geboren und möchte mit 63 in Rente gehen, ohne Abschläge. Ist das möglich?“ Klare Antwort der Deutschen Rentenversicherung Bund: nein. Denn eine abschlagsfreie „Rente mit 63“ gibt es gar nicht mehr!

Die Altersgrenze für die subventionierte Frührente steigt jedes Jahr an

Diese unter dem Schlagwort „Rente mit 63“ bekannt gewordene subventionierte Frühverrentung wurde erst 2014 eingeführt – unnötigerweise, wie die meisten Experten betonen. Offiziell heißt sie „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“. Man kann sie erst nach mindestens 45 Versicherungsjahren in Anspruch nehmen. Allerdings steigt, ähnlich wie bei der ganz normalen Altersrente, die Altersgrenze Jahr um Jahr an. Für den erwähnten Jahrgang 1962 wäre eine „Rente mit 63“ erst mit 64 Jahren und 8 Monaten möglich (unsere Tabelle zeigt, was für andere Jahrgänge gilt).

Die Rentenabschläge einer Frührente gelten lebenslang

Falls Sabine M. sich tatsächlich schon mit 63 aus dem Arbeitsleben verabschieden würde, könnte sie das also nur mit einer anderen Rentenform – die leider einen fast identischen amtlichen Namen hat: „Altersrente für langjährig Versicherte“ (also ohne das Wort „besonders“). Diese Frührente kann man zwar schon nach mindestens 35 Versicherungsjahren beziehen. Automatische Folge sind aber Rentenabschläge in Höhe von 0,3 Prozent pro Monat.

Nun liegt für den Jahrgang 1962 aus unserem Beispiel das reguläre Renteneintrittsalter bei 66 Jahren und 8 Monaten. Würde Sabine M. tatsächlich schon mit 63 aufs Altenteil wechseln, würde ihre Bruttorente also um 13,2 Prozent niedriger ausfallen: 0,3 Prozent mal 44 Monate – und dieser Abschlag gilt lebenslang.