Zusätzlich zur gesetzlichen Rente für den Lebensabend zu sparen, ist dringend ratsam, wenn das Rentnerdasein den bisherigen gewohnten Standard bieten soll. Eine Möglichkeit dazu ist die betriebliche Altersvorsorge, die bereits Millionen Angestellte nutzen. Doch was passiert eigentlich bei Arbeitgeberwechsel oder Kündigung mit dem bereits angesparten Guthaben? Welche Möglichkeiten es da gibt, erläutert Klaus Stiefermann von der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung in Berlin.

Bei der betrieblichen Altersvorsorge wird über den Arbeitgeber eine Zusatzrente angespart. Beispielsweise per Entgeltumwandlung, die vom Arbeitgeber bezuschusst wird – etwa in Form einer Direktversicherung, in die das Unternehmen die Beiträge für die Mitarbeitenden einzahlt. Pensionskassen oder -fonds sind andere Möglichkeiten. Die prognostizierten Erträge ergeben sich allerdings nur, wenn in die Betriebsrente auch bis zum kalkulierten Endzeitpunkt Beiträge fließen. Doch bei Laufzeiten von womöglich 30 oder 40 Jahren kann es zwischendurch zu dem einen oder anderen Arbeitgeberwechsel kommen. Was passiert dann mit der Betriebsrente?

Endet das Arbeitsverhältnis, haben Angestellte verschiedene Möglichkeiten für ihre Betriebsrente

In einem solchen Fall haben Angestellte mehrere Optionen, wie es mit dem Betriebsrentenvertrag weitergehen kann, sagt Stiefermann: „Der Mitarbeiter kann den Vorsorgevertrag mit zum neuen Arbeitgeber nehmen oder er kann ihn privat weiterführen, dann zahlt er die Beiträge selbst. Eine dritte Möglichkeit gibt es, wenn erst kleine Guthaben angespart wurden: Die kann er sich als Abfindung auszahlen lassen.“ Im letzten Fall darf die monatliche Rentenanwartschaft (damit ist der Anspruch gemeint, der gegenüber der Rentenversicherung besteht) rund 30 Euro nicht übersteigen. Wenn alle diese Möglichkeiten nicht infrage kommen, kann man den Vertrag auch schlicht ruhen lassen.

Die Renten-Anwartschaft muss „unverfallbar“ sein

Voraussetzung ist immer, dass der Angestellte bereits eine „unverfallbare Anwartschaft“ erreicht hat. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter feste Ansprüche auf seine Betriebsrente hat, auch wenn er das Unternehmen vor dem Eintritt in die Rente verlässt. Spart er durch Entgeltumwandlung selbst in den Altersvorsorgevertrag ein, ist die Anwartschaft von Anfang an unverfallbar. Anders bei einer Betriebsrente, die ausschließlich der Arbeitgeber finanziert: „Dann muss der ausscheidende Mitarbeiter mindestens 21 Jahre alt sein und die Zusage seit wenigstens drei Jahre bestehen, damit Unverfallbarkeit eintritt“, erklärt der Experte. Sprich: Hat beispielsweise eine Angestellte erst zwei Jahre Beiträge für die Betriebsrente zu verbuchen und ist erst 20, wenn sie das Unternehmen verlässt, wären die bisherigen Einzahlungen für sie verloren.

Welche Möglichkeiten es bei einem Unternehmenswechsel gibt

Möchte ein Arbeitnehmer seine betriebliche Altersversorgung zum neuen Unternehmen mitnehmen, gibt es auch hier wieder verschiedene Varianten, so Stiefermann:

Übernahme der Zusage: In dem Fall tritt der neue Arbeitgeber anstelle des bisherigen in den Altersvorsorgevertrag ein und übernimmt damit dessen Verpflichtungen. Der Angestellte muss dazu sein Einverständnis geben.

Übertragung mit Übertragungswert: Damit tritt der neue Arbeitgeber nicht in den alten Vertrag ein, sondern erteilt stattdessen eine neue – wertgleiche – Zusage. Hierdurch endet automatisch die Zusage des früheren Arbeitgebers. Auch mit dieser Lösung muss der Mitarbeiter ausdrücklich einverstanden sein. Bei manchen Regelungen hat der Arbeitnehmer nur ein eingeschränktes Recht auf Übertragung; dies betrifft Direktzusagen und Unterstützungskassen. So sollen die Unternehmen nicht gezwungen werden, im Betrieb gebundene Mittel vorzeitig herauszugeben. Auch in der Höhe gibt es eine Begrenzung: Für 2022 liegt der Höchstwert bei 84.600 Euro – die aktuelle Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung.

Auch auf einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder in eine Direktversicherung, die dem Zielrentenkonzept unterliegen, kann ein Arbeitnehmer seine bestehende Altersversorgung übertragen: Beim Zielrentenkonzept haftet der neue Arbeitgeber nicht dafür, dass eine genau definierte Leistungshöhe erreicht wird, sondern es wird lediglich ein Zielwert angestrebt. Soll jedoch eine Anwartschaft mit Zielrente auf eine Betriebsrente mit fester Leistungszusage übertragen werden, ist das nicht möglich.