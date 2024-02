2024 steht bei Autefa Stressmanagement im Fokus, denn es geht neben körperlicher auch um psychische Gesundheit. Im Angebot sind Halbtagsseminare, die helfen sollen, besser mit Stress im Job klarzukommen, der sich manchmal eben nicht vermeiden lässt.

„Alle an einen Tisch“ ist das Erfolgsrezept vom Komponentenhersteller Hirschvogel in Denklingen in Sachen Gesundheitsmanagement. „Wir haben an jedem Standort ein Gesundheitsteam gebildet, in dem alle wichtigen Positionen vertreten sind“, erläutert Gesundheitsmanager Robert Steck. Werk- und Personalleitung, Betriebsarzt und Leiter der Arbeitssicherheit sowie Schwerbehindertenvertretung und Betriebsrat setzen sich mehrmals im Jahr vor Ort zusammen. „So gelingt es, Ideen rasch umzusetzen“, sagt Steck.

Beispiel Betriebsarzt: Er ist für die Belegschaft da – in allen Gesundheitsfragen. Selbst für kleine Wehwehchen, für die man sonst den Hausarzt bemüht. Allerdings wussten das viele Mitarbeiter nicht. Die Werkleitung hat deshalb ausdrücklich dazu ermuntert, sich bei Bedarf unkompliziert Rat beim Doc im Betrieb zu holen.

Das neue Gesundheitscenter in der Hirschvogel-Zentrale in Denklingen ist ein weiteres Erfolgsbeispiel. Steck: „Das ist nur gelungen, weil wir alle Entscheider überzeugt haben.“ Das kommt an! 200 Mitarbeitende meldeten sich für eine Einweisung in die modernen Fitnessgeräte, um das Studio zu nutzen.

Das ist vor und nach der Arbeit oder in den Pausen möglich. Check-in geht per Firmen-Chipkarte, die Geräte im Raum erkennen damit jeden, der trainieren will. Cardio, Beweglichkeit und Krafttraining sind im Angebot, zeitgleich für 15 Personen, es darf also jeder mal dran.

So ein Mausarm, der tut weh

In der Miniturnhalle nebenan finden angeleitete Trainings statt. Etwa Rückentraining, wichtig als Ausgleich zu körperlich anstrengenden Tätigkeiten in dem Stahlumformbetrieb. Mitarbeiter aus der Produktion können dort vor Schichtbeginn trainieren oder gleich im Anschluss. „Turnbeutel mitnehmen und sich was Gutes tun“, empfiehlt Steck. Das spart den Weg ins Fitnessstudio.

Attraktive Angebote sind das eine, dranbleiben das andere. Wer schon einmal eine Verletzung hatte, nutze Gesundheitskurse eher, so Stecks Erfahrung. Denn so ein Bandscheibenvorfall oder Mausarm, das tut weh.

Am besten gelinge Motivation im Team. Machen Vertrieb oder Werkzeugbau zusammen einen Kurs, ziehen alle mit. Gruppendynamik hält die Leute bei der Stange. So läuft bei Hirschvogel gerade eine private Salat-Challenge im Betriebsrestaurant und eine Klimmzug-Wette: Ab an die Sprossenwand im Trainingsraum.

Manchmal muss man allerdings den richtigen Zeitpunkt abwarten. Das „Exoskelett“ zur Unterstützung bei schweren körperlichen Arbeiten etwa lehnten die Mitarbeitenden zunächst ab. Der Roboteranzug sei zu schwer, es mache keinen Spaß, darin zu arbeiten. „Wir waren damit einfach zu früh dran“, sagt Steck, „heute fragen alle danach – weil sie mitbekommen haben, dass die Unterstützung doch was bringt.“