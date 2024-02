Und daher bietet der Betrieb nicht mehr nur Infoveranstaltungen an, etwa über gute Ernährung, gesunden Schlaf oder Augengesundheit. Sondern will nun mithilfe der Aachener Firma Physio Terstappen mehr Schwung direkt ins Arbeitsleben bringen.

Für Braun ist das auch ein Zeichen der Wertschätzung für den täglichen Einsatz der Belegschaft. Das soll natürlich möglichst auch in der Fertigung gelten. Aber während man in den Büros relativ leicht an einer bewegten Pause teilnehmen kann, ist das in der Produktion deutlich schwieriger: Der Schichtplan und die Prozesse bestimmen hier den Zeitplan, eine fixierte Sportpause für alle passt da nicht so gut rein.

Liesa Benner geht daher in die Fertigung und überlegt dann vor Ort, wie sie die Menschen jeweils gut unterstützen kann. Und wenn es gerade passt, motiviert sie zu einer kurzen Übungseinheit.

Kooperation mit den Krankenkassen

Christoph Savelsberg etwa, der als Koordinator in der Fertigung arbeitet, ist begeistert von diesem Angebot. „Es ist toll, hier unkompliziert unter vier Augen Rückenschmerzen oder andere Probleme ansprechen zu können – und dann gute Tipps zu bekommen, wie man selbst mit etwas Einsatz solche Beschwerden lindern kann.“

Die Personalleiterin freut sich über die gute Resonanz. Im neuen Jahr 2024 soll es mit der bewegten Pause und anderen Gesundheitsaktionen in Kooperation mit verschiedenen Krankenkassen weitergehen. „Der Anfang ist gemacht“, sagt Braun, „und das ist ja bekanntlich immer das Schwierigste, wenn es um die Umsetzung guter Vorsätze geht.“