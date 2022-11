München. Sie war zwei Jahre Berichterstatterin in Afghanistan, für die Wochenzeitschrift „Die Zeit“: die Journalistin Ronja von Wurmb-Seibel. Die Schicksale der Menschen in dem Kriegsgebiet lasten auf ihrer Seele. Linderung verschafft ihr ein Entschluss: In jeder Geschichte einen Hoffnungsschimmer zu suchen. aktiv sprach mit ihr darüber, ob uns dieser Ansatz auch heute weiterhelfen könnte.

Welche Meldung hat Sie heute besonders interessiert?

Ich höre oder schaue nicht ständig Nachrichten. Ich habe nicht das Gefühl, dadurch viel zu verpassen: Unter dem Druck der Aktualität werden in den Nachrichten kaum größere Zusammenhänge erklärt – etwa, warum bestimmte Probleme überhaupt entstehen.

Zur Meinungsbildung muss man sich aber umfassend informieren?

Das ist schwer, es gibt einfach zu viele Nachrichten. Um mitreden zu können, hilft es, sich intensiver mit einzelnen Themen zu beschäftigen – vor allem mit solchen, die für das eigene Leben wichtig sind. Oder für die eigenen Werte.

Also Nachrichten-Entschleunigung?

So könnte man es nennen. Informieren Sie sich zu festen Zeiten, einmal oder auch dreimal am Tag, für zehn Minuten. Stellen Sie die Push-Nachrichten ab! Dann durchlöchern die Nachrichten Ihren Tag nicht so sehr und Sie können besser damit umgehen.

Sie sagen auch, der laufende News-Strom sei zu negativ?

Ja. Und was das mit uns macht, ist breit erforscht: Negative Nachrichten erzeugen bei uns Angst und Gefühle von Ohnmacht. Irgendwann fühlt man sich dann auch im Privatleben oder in beruflichen Dingen hilflos. Obwohl wir das nicht sind.

Das ist Ihre eigene Erfahrung?

Als Reporterin in Kabul schrieb ich über Gewalt, Krieg und Armut. Ich merkte sehr schnell, dass es mir nicht guttut, immer nur auf Probleme zu schauen. Ich wollte auch wissen, wie wir sie lösen können.

Also brauchen wir mehr Wohlfühlgeschichten? Die allein reichen nicht. Klar gibt es in unserer Welt beängstigende Dinge. Aber wir sind nicht hilflos. Wir haben – als Einzelne und als Gesellschaft – Möglichkeiten, es besser zu machen. Jede Geschichte hat das Zeug zu einem konstruktiven Twist. Nötig sind mehr Beispiele dafür, wie Probleme oder Herausforderungen gelöst werden: Was andere Länder oder Menschen besser gemacht haben. Wie im Privatleben mehr Solidarität geübt werden kann.