Entscheidend für einen hohen Fitness-Faktor ist laut Experte Gallitz die Körperspannung: „Sie beugt Fehlhaltungen und Überbelastungen des Rückens vor.“ Deshalb ist es ganz wichtig, die verschiedenen Schwimmstile richtig auszuführen! Beim Brustschwimmen etwa sollte man bei der Streckung der Arme den Kopf unter Wasser tauchen und dort gegen den Wasserwiderstand ausatmen. „Viele lassen den Kopf jedoch über Wasser und fallen ins Hohlkreuz“, hat Gallitz beobachtet. Das verursacht dann oft Nacken- und Rückenschmerzen! Rückenschwimmen ist da technisch einfacher, weil der Körper gerade auf dem Wasser liegt.

Der Experte rät daher: „Wer den vollen Fitness- und Trainingseffekt des Schwimmens nutzen will, sollte sein Wissen über die benutzten Schwimmstile mal auffrischen.“ Am besten natürlich in einem Schwimmkurs.