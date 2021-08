Lebensmonate des Kindes zählen

Grundsätzlich wird das Elterngeld nicht nach Kalendermonaten gezahlt, sondern nach Lebensmonaten des Kindes. Wurde das Kind beispielsweise am 14. Mai geboren, läuft der erste Lebensmonat vom 14. Mai bis zum 13. Juni, der zweite Lebensmonat vom 14. Juni bis zum 13. Juli und so weiter.

Basiselterngeld kann man nur in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes bekommen. Dabei werden Monate mitgezählt, in denen die junge Mutter Anspruch auf Mutterschaftsleistungen hat, auch dann, wenn sie in dieser Zeit keine Leistungen erhält. Deshalb nehmen viele Väter in dieser Zeit die beiden zusätzlichen Partnermonate (siehe unten).

Elterngeld Plus kann man auch nach dem 14. Lebensmonat des Kindes erhalten. Grundsätzlich muss die Familie diese Leistung dann ununterbrochen beziehen, egal welcher der beiden Partner das Geld bekommt. Es ist nach dem 14. Lebensmonat des Kindes also normalerweise nicht möglich, dass beide Partner zeitgleich zwischendurch beim Elterngeldbezug pausieren, denn dadurch erlischt in den meisten Fällen der gesamte restliche Anspruch. Allerdings werden beim Partnerschaftsbonus (siehe unten) bei Geburten ab dem 1. September 2021 Unterbrechungen möglich sein.

So lange gibt es Elterngeld

Beantragt nur ein Elternteil allein Elterngeld, wird das Basiselterngeld maximal 12 Monate lang gezahlt, das Elterngeld Plus 24 Monate. Beantragt auch der andere Partner Elterngeld, gibt es zwei zusätzliche Monate Basiselterngeld beziehungsweise vier zusätzliche Elterngeld-Plus-Monate. Dies sind die sogenannten Partnermonate. Ein Paar erhält also zusammen insgesamt 14 Monate Basiselterngeld oder 28 Monate Elterngeld Plus. Alleinerziehende erhalten ebenfalls 14 Monate Basiselterngeld oder 28 Monate Elterngeld Plus.

Arbeiten beide Partner zeitgleich nach der Geburt in Teilzeit, erhält jeder Partner zusätzlich bis zu vier weitere Monate Elterngeld Plus. Beide erhalten dann also maximal vier Monate lang parallel Leistungen. Basiselterngeld ist in diesem Fall nicht möglich. Diese zusätzlichen Zahlungen nennt man den Partnerschaftsbonus. Auch Alleinerziehende, die in Teilzeit arbeiten, erhalten vier Monate lang zusätzlich Elterngeld Plus.

Nutzt die Familie alle Möglichkeiten (Elterngeld, Partnermonate, Partnerschaftsbonus) voll aus, kann sie also insgesamt bis zu 32 Monate lang Leistungen vom Staat erhalten. Eltern von Frühgeburten, die ja besonders belastet sind, erhalten bei einer Geburt ab dem 1. September 2021 zusätzlich bis zu vier Monate Basiselterngeld beziehungsweise bis zu acht Monate Elterngeld Plus.

Teilzeitarbeit neben dem Elterngeldbezug

Wer Elterngeld bekommt (egal ob Basiselterngeld oder Elterngeld Plus), darf nebenher erwerbstätig sein, allerdings nicht mehr als 30 Stunden pro Woche. Bei Geburten ab dem 1. September 2021 sind sogar 32 Wochenstunden erlaubt. Will ein Paar den Partnerschaftsbonus bekommen, müssen beide Elternteile in dieser Zeit mindestens 25 und dürfen maximal 30 Stunden arbeiten. Bei Geburten ab dem 1. September liegt dieser Zeitkorridor zwischen 24 und 32 Stunden.

Bei Zwillingen und Drillingen gibt es einen Zuschlag

Werden Zwillinge, Drillinge oder gar Vierlinge geboren, gibt es nicht etwa das mehrfache Elterngeld, sondern für jedes Mehrlingskind einen Zuschlag von 300 Euro auf das Basiselterngeld oder 150 Euro auf das Elterngeld Plus.

Geschwisterkinder bekommen einen Bonus

Familien mit mehreren Kindern erhalten den sogenannten Geschwisterbonus. Damit erhöht sich das Elterngeld um 10 Prozent, mindestens aber 75 Euro pro Monat beim Basiselterngeld beziehungsweise um 37,50 Euro beim Elterngeld Plus. Bedingung ist, dass in dem Haushalt entweder mindestens ein weiteres Kind unter 3 Jahren oder mindestens zwei Kinder unter 6 Jahren oder ein Kind mit Behinderung unter 14 Jahren lebt.

Flexibel, aber kompliziert

Grundsätzlich ist das Elterngeld sehr flexibel. Eltern können beliebig zwischen Elterngeld und Elterngeld Plus wechseln und auch frei entscheiden, ob nur ein Elternteil oder beide parallel die Leistung beziehen. Beispielsweise könnte erst der Vater, dann die Mutter und anschließend beide zusammen Elterngeld erhalten. Man kann sich auch während des Elterngeldbezuges noch umentscheiden.

Allerdings sind die Regelungen im Detail sehr kompliziert. Deshalb sollten sich werdende Eltern schon während der Schwangerschaft Gedanken machen, wie sie den Elterngeld-Bezug organisieren möchten und alle Unterlagen vorbereiten. Der eigentliche Antrag kann aber erst nach der Geburt gestellt werden. Damit sollte man sich nicht allzu viel Zeit lassen, denn es wird maximal für drei Monate rückwirkend gezahlt.

In einigen Bundesländern ist der Antrag inzwischen auch online möglich, in anderen muss weiterhin ein klassisches Papierformular ausgefüllt werden. Anträge und mehr Informationen sowie einen Elterngeld-Rechner gibt’s auf dem Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter familienportal.de.