Anrufe fühlen sich legitimer an

Bei E-Mails ist man schon an Spam oder Ausspäh-Versuche gewöhnt, am Telefon ist das aber eine andere Nummer. Anrufe und persönliche Gespräche fühlen sich für viele Menschen immer noch legitimer an. „Und: Vishing ist nicht so bekannt wie Phishing – dass man angerufen wird, ist noch immer ein sehr frisches Kriminalitätsterrain“, sagt Reischl.

Zur Sicherheit: Lieber einmal zu viel auflegen

Auch bei Telefongesprächen sollte man immer misstrauisch bleiben, Druck immer mit Gelassenheit begegnen. „Wenn ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter anruft, der online das System meines Rechners updaten will, sollte man einfach auflegen. Besser man legt einen Anruf zu viel auf, als dass man in eine Falle tappt“, sagt der IT-Experte.

Smishing: Manipulation durch einen Download-Link in der SMS

Das Phänomen des Smishings ist eine ähnliche Masche, allerdings setzen die Betrüger hierbei auf die Manipulation durch SMS (SMS plus Phishing ergibt Smishing). In solchen SMS können Download-Links mit schädlicher Software stecken, aber die Ansprache in der SMS liest sich wie die Nachricht von einem guten Freund oder einem Arbeitskollegen. Klickt man den Link an, erhält der Betrüger Zugriff aufs Smartphone, kann Log-in-Daten auslesen oder das Gerät sperren und dann Geld für das Entsperren verlangen. Oder es wird auf eine gefälschte Webseite verlinkt, in die man Daten eintragen soll.

Derzeit beliebter Trick: Fake-Mitarbeiter helfen bei Computer- oder Smartphone-Problemen

Besonders perfide sind Spear-Smishings, bei denen gezielt vorab die frei verfügbaren Daten einer Person in den sozialen Netzwerken ausgewertet werden. Bei der dann folgenden Ansprache wird so ein Gefühl der Vertrautheit suggeriert. Wohl am beliebtesten ist es derzeit, sich als Mitarbeiter einer Kundenbetreuung auszugeben und bei einem vermeintlichen Computer- oder Smartphone-Problem zu helfen.

Smishing-Fallen vermeiden: Grundsätzlich immer kritisch bleiben

„Viele User haben die Gefahr, die auch von einer SMS ausgehen kann, noch nicht erkannt“, so der Experte. Smishing vermeidet man am besten, indem man gerade bei Gewinnen, Coupons oder Angeboten per SMS stutzig bleibt.

Banken und Co. erfragen mit Sicherheit keine Daten per SMS. Gleiches gilt für Unternehmen. „Ich kenne kein Unternehmen, das User per SMS dazu auffordert, sich auf einem Portal einzuloggen, um Daten zu aktualisieren oder sich auf einer Webseite einzuloggen“, sagt Reischl. Weiterer Rat vom Experten: Nicht auf Links in SMS klicken und vor dem Antworten auf eine SMS immer die Absendernummer kontrollieren. Der Experte mahnt: „Auch hier gilt: Besser man löscht eine SMS zu viel, als dass man zum Opfer wird.“