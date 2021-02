Welche hilfreichen Tipps können Sie dafür geben?

Resilienz, diese geistige Stärke, kann man lernen und viel dafür tun. Gute Gewohnheiten sind wichtig! Denn das Gehirn mag Struktur, das Gehirn mag gute Gewohnheiten. Und die kann man sich antrainieren. Also: Ganz konkret schauen, wo ich für mich gute Rituale etablieren kann. Nach Feierabend kann das der Spaziergang sein. Und der morgendliche Kaffee-Talk mit den Kollegen geht ja auch per Teams oder Zoom.

„ Wir haben im Leben schon viel gemeistert – es hilft, wenn wir uns das klarmachen.“

Ist die digitale Kommunikation also ein guter Ersatz für fehlenden persönlichen Kontakt?

Ja. Auf digitalem Weg zu sprechen, ist besser, als still zu bleiben! Der Austausch, miteinander lachen oder auch die Sorgen teilen, das tut uns gut. Es gibt in der Psychotherapie auch die Erkenntnis „das Gehirn heilt im Kontakt“. Wir konnten über Jahrtausende nur überleben, wenn wir in Gruppen gelebt und gearbeitet haben. Die Betonung des Individuums ist eine Erfindung der Moderne, und diese Vereinzelung ist tatsächlich etwas, das uns auch stresst. Derzeit ist viel von „Social Distancing“ die Rede. Ich finde, wir sollten lieber vom „Spacial Distancing“ sprechen – also: räumliche Entfernung, aber doch soziale Nähe. Ich kann meiner Familie oder meinen Freunden auch aus der Ferne nah sein.

Auf allen Kanälen läuft Corona, Impfen, Mutationen. Das stresst uns doch auch, oder?

Ja. Ich schaue daher nur einmal am Tag in die Nachrichten. Man muss nicht laufend über alles informiert sein. Unser Gehirn klammert sich leider eher an negativen Dingen fest. Gerade jetzt sollte man sich aber lieber auf positive Sachen konzentrieren.

Was kann uns dabei helfen?

Zum Beispiel zwei Fragen, die man sich jeden Tag wieder stellt: Was läuft gut für mich? Was soll sich auch nach Corona nicht ändern? Die Antworten schreibt man sich auf, das hilft, negative Nachrichten für einige Zeit zu verdrängen. Und auch ein Rückblick kann helfen, ein Zurückdenken an andere Krisen, die wir überstanden haben: Es macht Mut, wenn wir uns an das erinnern, was wir im Leben schon alles gemeistert haben.