München. Da geht noch was. Höhere Erwerbstätigkeit von Frauen kann helfen, dass die Fachkräftelücke, die sich demografiebedingt in vielen Unternehmen auftut, ein Stück kleiner wird.

Mehr Frauen im Beruf, das ist für beide Seiten gut. Für Betriebe, die dringend Arbeitskräfte suchen. Und für Frauen jeden Alters, die sich mit qualifizierter Arbeit ein eigenes Leben aufbauen, auf eigenen Beinen stehen können. Gerade in Technikberufen in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) gibt es da viele Chancen, Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen und guten Verdienst. Doch dazu müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen.

Die US-amerikanische Ökonomin Claudia Goldin (77), die in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaft verliehen bekommt, forscht genau zu diesem Thema. Die Harvard-Professorin geht der Frage nach, warum Geschlechterunterschiede bei der Beschäftigung entstanden sind und warum sie bis heute noch bestehen. Dazu hat sie die Entwicklungen der vergangenen 200 Jahre untersucht. Ergebnis: Wächst die Wirtschaft, wachsen die Chancen der Männer auf dem Arbeitsmarkt, aber nicht automatisch die der Frauen. Ein Hintergrund ist die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Frauen stehen im Beruf noch viele Hürden im Weg

Goldins Forschung hat gezeigt: Bis zur Geburt des ersten Kindes sind die Verdienste meist gerecht verteilt. Doch ab da klafft die Schere auseinander. Nach dem Wiedereinstieg in den Beruf holen die meisten Frauen den Einkommensverlust nicht wieder auf. Unter anderem auch, weil sie Teilzeit statt Vollzeit arbeiten, weil sie neben dem Job die meiste Care-Arbeit für Kinder und pflegebedürftige Angehörige erledigen. Das behindert ihre Karrierechancen.

Dazu kommt ein Steuersystem, das auf ein Alleinverdiener-Modell ausgerichtet ist und eine Aufstockung der Arbeitszeit für Frauen finanziell unattraktiv macht, Stichwort Ehegattensplitting.

Natürlich hat sich in den letzten Jahren etwas getan. Immer mehr junge Väter nehmen zum Beispiel eine Auszeit vom Beruf für die Familie. Doch das allein ändert noch nicht viel. Auch soziale Normen spielen mit („Frauen an den Herd“) oder tradierte Rollenbilder, die nach wie vor die Berufswahl von Frauen prägen. aktiv wirft einen Blick auf wichtige Faktoren, die ihnen im Job im Weg stehen.

Weg von Klischees in der Berufswahl

Bürokauffrau und Arzthelferin sind laut Statistik die beliebtesten Ausbildungsberufe bei Frauen. Bei Männern stehen Kraftfahrzeugmechatroniker und Fachinformatiker ganz oben auf der Liste, also klassische Technikberufe, in häufig besser bezahlt sind als „typische Frauenberufe“.

Trotz genderneutraler Erziehung ist der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt noch immer stark unter den Geschlechtern aufgeteilt.

Rollenmuster sind mit schuld daran. Frauen grenzen sich dadurch oft unbewusst auf stereotype Berufe ein. Damit sind jedoch häufig Unterschiede im Verdienst und in den Karriereverläufen verknüpft.

Mädchen für MINT: Projekte wie Girls’Day Akademie, Mädchen-für-Technik- und Forscherinnen-Camps der bayerischen M+E-Arbeitgeberverbände bayme vbm helfen etwa, Frauen für MINT-Berufe (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu begeistern.