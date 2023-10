Ein paar Jahre nach der Ausbildung erwacht bei so manchen Berufstätigen allmählich der Wunsch nach fachlicher Weiterentwicklung. Möglichkeiten gibt es da viele: Man kann zum Beispiel den Meister machen, man kann Techniker werden oder auch Fachwirt. Viele Betriebe unterstützen es gerne, wenn ihre Leute sich so eine Aufstiegsfortbildung zutrauen. Der deutsche Sozialstaat hilft da jedenfalls fast immer: mit dem Aufstiegs-Bafög.

Für die Förderung durch das Aufstiegs-Bafög gibt es keine Altersgrenze

Allein für den Abschluss Industriemeister/-in Metall lernten im Jahr 2022 rund 9.600 per Aufstiegs-Bafög Geförderte Quelle: Statistisches Bundesamt

Und diese Förderung kann man viel öfter und viel länger bekommen, als man so meint! Auch Studienabbrecher zum Beispiel können da Geld ergattern – und ebenso Menschen jenseits der 50: Es gibt keine Altersgrenze. Und man kann das Aufstiegs-Bafög sogar mehrmals erhalten, etwa, wenn ein Facharbeiter sich erst zum Fachberater fortbildet und ein paar Jahre später zum Industriemeister. Die Auswahl der Karrierewege ist groß. Es gibt über 700 förderfähige Fortbildungen, wie das Bildungsministerium im Info-Portal zum Aufstiegs-Bafög erklärt. Der angestrebte Abschluss muss jedenfalls „über dem Niveau einer Facharbeiter-, Gesellen- und Gehilfenprüfung oder eines Berufsfachschulabschlusses liegen“.

Für den Aufstieg büffeln, das geht in Teil- wie in Vollzeit. In letzterer Variante beträgt der Förderzeitraum höchstens drei Jahre, bei einer Teilzeitausbildung fließt das Aufstiegs-Bafög höchstens vier Jahre lang.

Arbeit in Vollzeit: Aufstiegs-Bafög hilft beim Lebensunterhalt

Und dabei gibt es oft eine Menge Geld geschenkt! Fachkräfte, die sich in Vollzeit fortbilden, können über das Aufstiegs-Bafög nämlich Unterstützung zum Lebensunterhalt beziehen: Für einen Ledigen sind bis zu 963 Euro monatlich drin. Wer verheiratet ist, erhält 235 Euro zusätzlich.