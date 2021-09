Erlangen. Ein Blick auf die Frauenquote in Bayerns Metall- und Elektro-Industrie (M+E) rüttelte Susanne Deißenberger vor einigen Jahren wach: „Das sind viel zu wenig“, war der Geschäftsführerin von Thermo Fisher Scientific in Erlangen klar. Nur gut ein Viertel aller Beschäftigten in M+E-Betrieben sind weiblich. Entsprechend klein ist auch der Anteil, der in Führungspositionen aufsteigen kann. Das Problem ist auch in anderen Teilen der Wirtschaft bekannt: Nur 27 Prozent der Führungskräfte in Deutschland sind Frauen.

Gezielt suchte Deißenberger Unterstützung für ihr Vorhaben, Frauen mehr Chancen zu geben – und fand sie beim Projekt „Frauen in Führungspositionen“, das die bayerischen M+E-Arbeitgeberverbände bayme vbm seit 2010 erfolgreich für ihre Mitgliedsbetriebe anbieten. Über alle sechs Staffeln haben 306 Frauen teilgenommen, Thermo Fisher schickte 2018 erstmals Frauen in das Förderprogramm.

Wie etwa Nadja Zeuch. Die 36-jährige Controllerin arbeitet am Erlanger Standort, der unter anderem auf Lösungen für Strahlenmessung spezialisiert ist. Als eine der ersten Frauen im Unternehmen durchlief sie das Programm: „Ein Gewinn“, ist sie überzeugt. „Ich kann meine Stärken jetzt besser einschätzen.“ Das hilft, sich auf mögliche Führungspositionen zu bewerben. Zudem knüpfte sie ein enges Netzwerk, sowohl mit den weiteren Teilnehmerinnen als auch im Betrieb selbst. „Wir tauschen uns immer noch regelmäßig aus.“