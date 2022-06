Wie auch bei Airbus Helicopters. Während der Projekttage im Werk in Donauwörth tauschten sich die Schülerinnen mit Ausbilderin Jessica Bucher aus. Sie machte den jungen Mädchen Mut, bei der Berufswahl auf das Bauchgefühl zu hören – und nicht nur zu schauen, was „in“ ist. „Obwohl ich schon als Kind gerne gebastelt und an Maschinen geschraubt habe, war ich überzeugt, dass Jungen das alles viel besser können“, erzählt sie. „Doch es war genau richtig, mich für eine technische Ausbildung zu entscheiden.“ Obwohl in ihrer Ausbildungsklasse überwiegend junge Männer waren, seien diese keineswegs schlauer oder besser, im Gegenteil, so ihre Erfahrung: „Häufig kamen sie nach dem Unterricht zu mir, um sich noch mal alles erklären zu lassen“, schmunzelt sie.

Es kommt nicht selten vor, dass sich eine Teilnehmerin hinterher bei Airbus bewirbt

Airbus Helicopters kooperiert seit Jahren regelmäßig mit der Girls’Day Akademie. Eine Win-win-Situation, denn das Unternehmen knüpft Kontakte zu möglichen Auszubildenden. Immer wieder kommt es vor, dass sich eine Teilnehmerin später bei Airbus bewirbt. Das wird ausdrücklich begrüßt: Das Lernniveau ist höher, wenn auch Frauen in den Ausbildungsklassen sind, hat das Werk festgestellt. Und wer weiß, vielleicht klopft auch eine der diesjährigen Akademie-Teilnehmerinnen mal in Donauwörth an.