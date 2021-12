Selbst Ungelernte können einen Berufsabschluss nachholen, bei Bedarf in Stufen. Das schafft neue Fachkräfte, die an vielen Stellen schon knapp sind.

Speziell für Beschäftigte in der Automobil- und Zulieferer-Industrie ist das aus EU-Mitteln geförderte Projekt „Unternehmen im Transformationsprozess“. Es lief 2021 erfolgreich im Freistaat – gesteuert von der Taskforce Fachkräftesicherung+, einem gemeinsamen Projekt der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und dem Bayerischen Wirtschaftsministerium. Für 2022 wird es jetzt neu aufgelegt (mehr Informationen darüber finden Sie auf der Projektseite). Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft hat die Trainingsreihe mit Firmen entwickelt und umgesetzt. Bilanz: Mehr als 500 Teilnehmende aus rund 30 Betrieben an Schulungen zu Robotik, Sensorik, Assistenzsystemen, autonomem Fahren sowie Führen und Industrie 4.0.

Bedarf bei Digitalisierung und E-Mobilität ist besonders hoch

Bordnetz-Hersteller Kromberg & Schubert in Abensberg zählt dazu. „Unser Produkt bleibt gleich, alle Fahrzeuge brauchen einen Kabelbaum, auch fahrerlose und mit E-Antrieb“, so Georg Weichenrieder, Manager für technisches Know-how und Global HR Training. „Doch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wird sich verändern.“ Am Ende stehe die voll digitalisierte Fabrik. „Alle brauchen ein gutes Grundverständnis, was hier künftig möglich ist.“ Zwei Dutzend Kolleginnen und Kollegen nahmen an den Schulungen teil und tragen das Wissen nun in den Betrieb. Auch Zulieferer ZF treibt rechnergestützte Fertigung voran, nutzte dazu unter anderem das Transformationsprojekt. „Wir müssen schauen, dass das Wissen unserer Mitarbeiter immer auf dem aktuellen Stand ist“, so Tobias Eschrich, Leiter Personal- und Organisationsentwicklung. Das schließt Fach- und Führungskräfte sowie Azubis ein.

„Die gesamte Automobil-Industrie befindet sich im Wandel, das erfordert ganz neue Kompetenzen“, bekräftigt Audi. „Besonders bei Digitalisierung und E-Mobilität ist die Nachfrage nach Fachkräften enorm“, sagt Thomas Hasenbank, Leiter Recruiting, HR Beratungscenter und Audi Akademie. Man setzt auf Transformation von innen heraus. „Mit gezielter Qualifizierung und individuellen Weiterbildungsangeboten bereiten wir die Mitarbeitenden auf neue Aufgaben vor“, so Hasenbank. Um die Belegschaft in die Berufe von morgen mitzunehmen, hat das Unternehmen bis 2025 eine halbe Milliarde Euro für Weiterbildung bereitgestellt.

Auch BMW investiert in zukunftsfähige Arbeitsplätze. So geschieht etwa der Aufbau in der Fertigung für E-Antriebe fast ausschließlich durch Personalumbau. Im eigenen Anlernzentrum in Dingolfing werden Mitarbeiter zu den neuen Technologien geschult. Dabei geht es immer digitaler zu. So können die Trainings auch in der Pandemie sicher weitergehen.