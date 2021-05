München. Neue Technik stellt neue Anforderungen. Bayerns Leitindustrie, der Automobilbau, steht vor großen Veränderungen. Das betrifft nicht nur die Antriebstechnik, sondern die gesamten Produktionsprozesse und damit die Mitarbeiter. Wo sich viel verändert, ist der Bedarf an Qualifizierung hoch. Die Initiative Fachkräftesicherung plus (FKS+), ein gemeinsames Programm der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und des bayerischen Wirtschaftsministeriums, hat dazu eine neue Weiterbildungsreihe angestoßen. Das Projekt „Unternehmen im Transformationsprozess“ trifft den Nerv der Branche. Es ist speziell ausgerichtet auf Beschäftigte in der Automobil- und Zuliefererindustrie. Firmen und Bildungsexperten haben die Inhalte gemeinsam entwickelt, abgestimmt auf Anforderungen im Betrieb.

100 Prozent der Lehrgangskosten werden übernommen

„Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage dürfen wir das langfristige Ziel der Fachkräftesicherung nicht aus den Augen verlieren“, betont der Hauptgeschäftsführer der vbw, Bertram Brossardt. Er sieht in dem Projekt eine gute Unterstützung zur zukunftsorientierten Weiterbildung der Belegschaft. Die Maßnahme zur Qualifizierung wird vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft umgesetzt und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Ein „Zuckerl“ für Firmen und Teilnehmende: Die Lehrgangskosten werden zu 100 Prozent übernommen.

Die Reihe besteht aus insgesamt neun Bausteinen mit je 40 Unterrichtseinheiten. Noch bis Jahresende werden die Trainings an mehreren bayerischen Unternehmensstandorten angeboten. Sie finden größtenteils online statt.