München. Die Zeit ist gerade günstig für Weiterqualifizierung im Job. Zum einen, weil coronabedingt immer noch Kurzarbeit herrscht, in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie etwa in knapp einem Drittel der Betriebe. Die Mitarbeiter haben also Zeit zum Lernen. Zum anderen, weil es derzeit gut gefüllte Fördertöpfe für die Weiterbildung gibt.

Warum aber soll man sich die Mühe machen? Ganz einfach: Qualifizierung ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Industriestandorts Deutschland – und damit auch für jeden Einzelnen. Denn die Industrie befindet sich in einem großen Transformationsprozess. Digitale Fertigkeiten werden immer wichtiger, in der Auto-Industrie ersetzen langfristig neue Technologien wie Elektroantriebe den Verbrennungsmotor.

Dafür benötigen selbst berufserfahrene Fachkräfte oft neue Fertigkeiten – und für diese „Anpassungsqualifizierung“ übernimmt die Bundesagentur für Arbeit bis zu 100 Prozent der Weiterbildungskosten. Ungelernte und Geringqualifizierte, die eine Umschulung durchlaufen oder eine Teilqualifizierung absolvieren, bekommen sogar zusätzlich eine Prämie bei erfolgreichem Abschluss. Zuschüsse gibt es auch für das Kurzarbeitergeld, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter während der Kurzarbeit fortbilden.

Neben dem Fördertopf des Bundes gibt es auch landesspezifische Förderungen sowie Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds, etwa für Unternehmen im Transformationsprozess.