Brüssel. In letzter Zeit hat es für Wirbel gesorgt: Die EU-Länder sind sich uneins in bestimmten Punkten der Taxonomie. Was hat es damit auf sich – und warum ist das Thema so wichtig?

Die EU-Taxonomie, grundlegend geregelt in einer Verordnung aus dem Jahr 2020, verleiht wirtschaftlichen Aktivitäten und Produkten eine Art Gütesiegel, das sie als nachhaltig kennzeichnet. Bisher wurden schon Standards für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel definiert. Weitere Ziele sollen folgen: Umwelt- und Ressourcenschutz oder auch Mindestanforderungen an Menschenrechte.

Auf diese Weise will die EU öffentliche und private Investoren ermutigen, mehr Geld in sozusagen amtlich nachhaltige Technologien und Sektoren zu stecken – ob nun als Kredite, Investitionen oder auch Fördergelder. Eine Verpflichtung dazu bedeutet das freilich nicht; es gibt auch kein Verbot von Aktivitäten, die nicht als nachhaltig eingestuft sind.