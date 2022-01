In Ihrer Studie sagen Sie, dass mehr Tempo beim Klimaschutz Wachstum und Wohlstand bringt. Wie geht das?

Bei schnelleren Genehmigungsverfahren können Unternehmen schneller loslegen. Je länger all das aber dauert, desto später wird Geld verdient. In der Chemie-Industrie zum Beispiel geht die Entwicklung neuer Stoffe oft zügiger als die Anmeldeprozesse. Das ist ein Nachteil im Wettbewerb mit anderen Ländern. Zu lange dauert in Deutschland aber auch die Unternehmensgründung.

Unternehmensgründung? Das müssen Sie uns mal erklären …

Nehmen Sie ein Start-up für klimafreundlichere Produktionsverfahren: In Deutschland dauert es im Durchschnitt acht Tage, bis ein neu gegründetes Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aufnehmen kann. In den USA dauert das nur gut vier Tage. Würde in Deutschland die Zeit für eine solche Unternehmensgründung von acht auf sieben Tage reduziert, könnte das die jährliche Wirtschaftsleistung um gut 6 Milliarden Euro erhöhen.

Was erwarten Sie denn jetzt von der Ampel-Koalition?

Die neue Bundesregierung muss jetzt liefern und die Weichen dafür stellen, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller abgeschlossen werden. Darin liegt der Schlüssel zum Erfolg, dass Deutschland den ambitionierten Zeitplan einhalten und seine Klimaziele erreichen kann.