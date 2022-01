Holzminden. Es duftet nach Wald, frisch geschnittenem Holz, Natur: Wer bei Stiebel Eltron den Energy Campus betritt, kommt sehr schnell mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt. Nicholas Matten, einer der beiden Geschäftsführer, empfängt Gäste gern in diesem beeindruckenden Schulungsgebäude. Umweltbewusstsein gehöre zur DNA des Familienunternehmens, so Matten. Er hat allen Grund zur Freude. Denn bei Stiebel Eltron läuft es derzeit ziemlich gut – vor allem das Geschäft mit Wärmepumpen. Stiebel Eltron konnte den Umsatz damit in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdreifachen.

Deshalb hat man in dem Familienunternehmen große Pläne: „Bis 2026 wollen wir die Produktionskapazitäten bei uns am Hauptsitz in Holzminden verdoppeln.“ Dafür planen die Südniedersachsen, 120 Millionen Euro in die Wärmepumpenfertigung zu investieren. 400 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Energy Campus veranschaulicht die Funktion einer Wärmepumpe

Wärmepumpen helfen, die Klimaziele zu erreichen. Auch wegen stark steigender Gaspreise sind sie sehr gefragt. Stiebel Eltron gehörte schon sehr früh zu den Entwicklern des umweltfreundlichen Heizsystems. Es nutzt anstatt fossiler Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas Wärme aus der Umgebungsluft, der Erde oder dem Grundwasser.

Wer in dem modernen Energy Campus in Holzminden zu Gast ist, lernt, dass die Funktionsweise einer Wärmepumpe auch gern mit einem Kühlschrank verglichen wird: Bei beiden Systemen wird Wärmeenergie auf ein Kältemittel übertragen - beim Kühlschrank aus der Luft im Innenraum, bei der Wärmepumpe aus der Außenluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser. Das nun dampfförmige Kältemittel wird dann komprimiert, sodass die Temperatur steigt. Während beim Kühlschrank die Wärme dann über die Kühlrippen auf der Rückseite an die Umgebungsluft abgegeben wird, nutzt man die Energie bei Wärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung. Anschließend wird das Kältemittel entspannt, dadurch wieder flüssig - und der Kreislauf beginnt von Neuem.