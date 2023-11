Der chinesische Batterie-Hersteller SVOLT plant zwei Fabriken in Überherrn und Heusweiler. Thomas Hoffmann, HR Director Operations Europe, erklärt, warum.

Herr Hoffmann, SVOLT will in Heusweiler Batteriemodule und Batteriepacks montieren und später auch in Überherrn Zellen vor Ort fertigen. Wann soll es denn in Überherrn losgehen?

Stand heute liegt noch keine rechtskräftige Fassung des Bebauungsplans in Überherrn vor. Deshalb können wir leider noch keinen Zeitplan aufstellen.

Trotzdem sind die Planungen schon weit fortgeschritten. Was macht das Saarland für Sie attraktiv?

Das Saarland bietet als Standort für die Batteriezellfertigung zahlreiche Vorteile. Aufgrund seiner traditionsreichen Industriegeschichte gibt es einen großen Pool an Fachkräften. Diese Geschichte hat zu einer Arbeitskultur geführt, die auf Präzision, Qualität und Effizienz ausgerichtet ist – alles wichtige Eigenschaften auch für die Batteriezellfertigung! Darüber hinaus hat sich das Saarland in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Innovationsstandort entwickelt. Und es gibt eine starke Zulieferindustrie, von der wir profitieren können.

Was sind die Besonderheiten bei der Akkuproduktion?

Planung, Bau und Betrieb von Gigafabriken sind mit vielen Herausforderungen verknüpft. Das fängt bei der Beschaffung von Rohstoffen wie Lithium, Kobalt oder Nickel an. Und es geht weiter bei Recycling-Technologien, über die wir unseren Bedarf an neuen Rohstoffen stetig reduzieren wollen. Auch die Beschaffung und Wartung der hochspezialisierten Produktionsanlagen ist herausfordernd.

Wichtigstes Gut in einer hochkomplexen Fabrik sind aber die Arbeitskräfte: Wir sind davon überzeugt, dass sorgfältig geschulte Fachkräfte und regelmäßige Fortbildungen von entscheidender Bedeutung für den wachsenden Markt der Elektromobilität sind.

In welchen Branchen werden Ihre Batterien denn gebraucht?

Bei Elektroauto-Herstellern in Europa und darüber hinaus ist SVOLT bereits bestens bekannt für seine Lithium-Ionen-Batteriezellen und die Modul- und Pack-Lösungen. Darüber hinaus entwickeln wir Speicherlösungen für unterschiedliche Einsatzgebiete: etwa für die Zwischenspeicherung von Energie überall dort, wo es zu Lastspitzen kommen kann, wie bei Solar- oder Windkraftanlagen.

Solche Lösungen kommen auch da zum Einsatz, wo dynamische Kapazitätserweiterung gefragt ist – zum Beispiel bei Ladestationen für Elektroautos oder für die Energieversorgung in entlegenen Gebieten. Damit richten wir uns sowohl an Energieversorger als auch an Industrie- und Gewerbekunden oder Privathaushalte und beliefern zudem Drittanbieter.

Die Batterieforschung entwickelt sich ja rasant. Wie baut man eine Fabrik, die sich ständig auf neue Produkte einstellen muss?

Wir setzen auf Spitzentechnologie und investieren in Forschung und Entwicklung. So ist sichergestellt, dass wir unsere Produktionsabläufe stetig optimieren und frühzeitig Innovationen in unsere Prozesse implementieren können. Ein Beispiel: Erst kürzlich haben unsere Ingenieure dafür gesorgt, dass in der Fertigung dank des sogenannten High-Speed-Stackings 30 Prozent der Produktionsfläche eingespart werden können – und sie haben dabei gleichzeitig den Prozess im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise um das Achtfache beschleunigt! Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ein hoher Automatisierungsgrad und schnelle Umrüstzeiten werden beim Anlagenbau bereits in der frühen Konzeptphase berücksichtigt.