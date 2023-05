Akku: Wer wenig fährt, dem reichen 400 Wattstunden. Große Touren brauchen deutlich mehr. Für Ambitionierte gibt es Doppelpacks mit 1.400 Wattstunden Gesamtleistung. Die Akkus können gleichzeitig geladen werden.

Schaltung: Nabenschaltung: wartungsarm, reicht in der Stadt. Kettenschaltung: für sportliche Touren. Nachteil: wartungsintensiver. Je nach Fahrweise nach 2.000 Kilometern Kette und Ritzelpaket hinten verschlissen. Riemenantrieb: teuer. Hält locker doppelt bis dreimal so lange wie eine Kette.

Bremsen: Am günstigsten sind Felgenbremsen. Nachteil: nicht so hohe Wirkung wie eine Scheibenbremse. Die packt auch gut bei Nässe, so Koßmann. Hydraulische Bremsen sind zuverlässiger als solche mit Drahtzug, sollten aber in der Werkstatt gewartet werden! Rücktrittbremse: okay. Wird aber nur noch selten bei E-Bikes verbaut.

Federung: Macht das Rad sicherer und komfortabler. Beim Mountainbike fürs Gelände ist eine Vollfederung ratsam.

Leasing: Gibt es inklusive Diebstahlschutz- und Verschleißversicherung. Fährt man viel, ist auch Letzteres interessant. Denn Ersatzteile sind teuer. Wilfried Henne