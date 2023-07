München. Die Wintertests am Polarkreis waren erfolgreich. Nun fahren die neuen Elektro-Lkws von MAN Truck & Bus probeweise auf bayerischen Straßen. Der Fahrzeughersteller geht damit den nächsten Schritt in Sachen Elektromobilität und treibt den Wandel hin zu emissionsfreien Nutzfahrzeugen voran.

Batterien werden in Nürnberg produziert

Schon im kommenden Jahr soll im Münchner Stammwerk die Produktion des neuen E-Modells mit dem MAN-Löwen im Kühlergrill starten. Läuft alles nach Plan, rollen bereits 2025 rund 2.500 Elektro-Lkws vom Münchner Band. 2030 sollen dann 40.000 schwere Stromer neu in Europa zugelassen werden – rund die Hälfte der jährlichen Gesamtproduktion von MAN. Die Batterien dafür will MAN in seinem Werk in Nürnberg selbst fertigen. Hier wird mit einer Produktionskapazität von rund 100.000 Batterien im Jahr 2030 geplant.