Und was gilt es bei der Fortbildung speziell zu beachten?

Mitarbeiter in der Batteriezellfertigung hantieren mit Stoffen und Materialien, die sich anders verhalten als das, was sie vielleicht aus ihrem früheren Arbeitsumfeld gewohnt sind. Ein Lithium-Ionen-Akku darf zum Beispiel nicht einfach auf den Boden fallen. Und es geht in der Montage um Hochvolt-Produkte. Da gibt es viele spezielle Anforderungen, die wir für die Fortbildung aufbereiten wollen.

Warum ist in Ihrem Projekt gerade Fortbildung so wichtig? Man könnte ja auch auf eine besondere Ausbildung fokussieren.

Vieles von dem, was wir erarbeiten, wird in die Weiterbildung und nach und nach auch in Ausbildungen einfließen können und müssen. Aber die Transformation hin zur Elektromobilität wird auch Arbeitsplätze verändern. Das heißt: Es wird einen großen Bedarf an Fortbildungen geben, die Menschen für die Arbeit mit Batterie-Produkten befähigen sollen – gerade im Auto-Land Saarland.

Das Projekt ist auf fünf Jahre ausgelegt. Wann rechnen Sie mit ersten Ergebnissen?

Wir erarbeiten Profile für bestimmte Tätigkeiten, und aus diesen Profilen leiten wir Weiterbildungen in unterschiedlichster Form ab. Außerdem werden wir erste Weiterbildungsangebote evaluieren. Beginnen werden wir mit dem Thema Montage, da wollen wir schon 2024 Ergebnisse haben.