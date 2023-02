Hanau. Gold, Platin, Lithium, seltene Erden: Für die Metalle und Mineralien in unseren Smartphones mussten Minenarbeiter im Kongo, in China und anderswo auf der Erde tief graben. Das ist aufwendig und wenig nachhaltig, zumal natürliche Ressourcen immer knapper werden. Eine Alternative dazu bietet das sogenannte Urban Mining, also das Ausbeuten menschengemachter Rohstofflager. Eine dieser „Minen“: die heimische Schublade.

Dort horten die Deutschen laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom aktuell sage und schreibe rund 210 Millionen Alt-Handys! Jedes davon besteht fast zur Hälfte aus Metallen, die gut recycelbar wären. „Aus 1 Tonne Smartphones ohne Akkus lassen sich 200 bis 250 Gramm Gold holen“, sagt Christian Hagelüken vom Recycling-Spezialisten Umicore. Hinzu kommen Kupfer, Palladium, Silizium, Aluminium und andere Rohstoffe.

Recycling von Handys: Unternehmen haben das Potenzial erkannt

Wie wertvoll Deutschlands Schubladenschatz genau ist, haben jetzt Forscherinnen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) errechnet. Adriana Neligan und Sarah Fluchs legten dafür zwei Zahlen übereinander: zum einen den Gesamtmetallwert unserer ungenutzt herumliegenden Handys – 240 Millionen Euro. Zum anderen den Materialwert der Metalle aller 2021 hierzulande verkauften Smartphones: 23,5 Millionen Euro. „Allein mit Schubladen-Handys könnte Deutschland also seinen Metallbedarf für Smartphones für über zehn Jahre decken“, kommentiert Neligan das Ergebnis.

240.000.000 Euro ist der Metallwert aller ungenutzten Handys in Deutschland.

Natürlich ist die Rechnung theoretisch: Damit sie stimmt, müsste zum einen wirklich jeder sein altes Nokia oder iPhone an einer Recycling-Stelle abgeben – Sammlerstücke inklusive. Zum anderen lassen sich auch nicht alle Geräte gleich gut recyceln. Trotzdem seien die Zahlen wichtig, glaubt die IW-Forscherin: „Sie zeigen, wie groß das Potenzial des Urban Mining ist.“