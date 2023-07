Lohr am Main/Ulm. Teil der Energiewende zu sein, das motiviert Andreas Letsch im Job. Bei ihm geht’s um Mobilität, genauer gesagt um Antriebe für Elektrofahrzeuge. Damit E-Autos fahren, brauchen sie – klar – erst mal eine Batterie! Weltweit schießen dafür gerade neue Riesenfabriken aus dem Boden. „Wir kümmern uns darum, dass sie richtig ausgestattet werden“, sagt Letsch. Der 48-Jährige ist voller Tatendrang, leitet das neue Kompetenzzentrum Batterie von Bosch Rexroth, wo Automatisierungstechnik entwickelt wird. Es bringt an mehreren Standorten des bayerischen Unternehmens etwa 20 Spezialisten zusammen.

Bosch Rexroth macht da keine halben Sachen. „Wir sind einer der großen Akteure und haben das breiteste Portfolio für die Batteriefertigung“, so Letsch. „Wir unterstützen den gesamten Wertstrom von der Elektroden- und Zellfertigung über die Batteriemodul- und Packmontage bis hin zu automatisierten Tests.“ Steuerung, Motoren, Antriebe. Pressen, schrauben, kleben. Blitzschneller Transport zwischen den Stationen. All das erledigt die Technik.

„Zellfertigung ist ein bisschen wie Maultaschen-Wickeln“

„Der Batteriepack ist mit das Teuerste am E-Mobil“, sagt Letsch. Da geht es also schon bei der Herstellung um Effizienz. Die Automatisierung hilft, dass es vorangeht in den Fabriken und die Qualität stimmt. Letsch erklärt das gern, führt durch die einzelnen Schritte – und findet dabei lustige Vergleiche dafür, was in so einer Batteriefabrik geschieht: „Zellfertigung ist ein bisschen wie Maultaschen-Wickeln“, sagt der gebürtige Schwabe.