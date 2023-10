Die im Segelflugzeugbau erworbenen Kenntnisse in der Verarbeitung von GFK- und CFK-Komponenten haben dazu geführt, dass die Firma MD Composites Technology ihre Kompetenzen immer weiter ausgebaut hat. Für die Windkraftbranche entwickelt und fertigt das Unternehmen beispielsweise Rotorblattkomponenten, die die Flügel der großen Windräder verlängern und so zu einer höheren Energieausbeute führen. Auch für Gezeitenkraftwerke, die die Kraft des Tidenhubs im Meer nutzen, baut die Firma korrosionsfreie Komponenten aus GFK.

Leichtbau spart Energie

Die Technik ist ebenso in der Agrartechnik gefragt. Der Einsatzbereich der Faserverbundwerkstoffe reicht hier von Lade- und Bordwänden über Tragrahmen bis hin zu Förderschnecken. Ein brandneues, staatlich gefördertes Gemeinschaftsprojekt der Friedeburger betrifft die Weiterentwicklung von großen Landmaschinen.

In Zusammenarbeit mit der Stader Außenstelle des Instituts für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) im Verbund mit der Uni Hannover, der Maschinenfabrik Krone in Spelle (Emsland) und der Technischen Uni Clausthal soll das Fahrgestell eines Maishäckslers neu entwickelt werden. Ziel ist es, die bisher noch sehr schwere Rahmenstruktur durch einen Leichtbaurahmen zu ersetzen, der später in Serie gefertigt werden soll.

Auch in der Medizintechnik aktiv

Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein niedrigeres Gesamtgewicht führt zu einer signifikanten Verringerung des Treibstoffverbrauchs und damit zu einer Minderung der Treibhausgasemissionen und der Bodenverdichtung.

Auch für die Medizintechnik sind die GFK- und CFK-Experten aktiv. So hat MD Composites Technology eine Patientenliege für den Einsatz in bildgebenden Untersuchungsverfahren wie der Magnetresonanztomografie (MRT) entwickelt. Sie ist sehr leicht und dennoch außerordentlich stabil, erlaubt Personenlasten bis 250 Kilogramm und biegt sich nicht durch.

Spezialisten aus vielen Bereichen

Die innovative Liege kann freihängend und ohne zusätzliche unterstützende Vorrichtungen eingebaut werden. Dadurch wird die Behandlung deutlich wirtschaftlicher, und die Ergebnisqualität der Untersuchung steigt.

Insgesamt beschäftigt die MD-Firmengruppe rund 75 Mitarbeiter. Es sind Spezialisten aus vielen Bereichen dabei, Ingenieure und Facharbeiter, Leichtflugzeugbauer, Industriemechaniker, Lackierer und Fachkräfte für Lagerlogistik.

Ausbildung hat hohen Stellenwert

Besonders hoch ist der Anteil der Azubis. 13 junge Leute lernen derzeit in Friedeburg, damit liegt die Ausbildungsquote bei über 15 Prozent.

Zurück zum Elektroflugzeug. Der MDA1 Shoreliner soll im fertigen Zustand eine Länge von 11 Metern und eine Spannweite von 19,4 Metern haben. Zwei Propeller sollen den Flieger auf eine Reisegeschwindigkeit von 185 Stundenkilometern bringen. Die Batterien sind direkt unter den Motoren angebracht und können in kurzer Zeit gewechselt werden. Das soll sicherstellen, dass das Flugzeug keine langen Standzeiten am Boden hat.

Produktion eines Prototyps bis 2026

Weil es nur für Kurzstreckenflüge konzipiert ist, wird es nicht über 3.000 Meter Reisehöhe fliegen und benötigt keine Druckkabine. Alle Komponenten sind verfügbar und können in Verbindung mit dem Flugzeug innerhalb der Entwicklungszeit zugelassen werden.

Erster Meilenstein wird die Produktion eines Prototyps sein. Das soll 2026 realisiert werden.

Zubringer für große Airports

Natürlich wurde auch das Wettbewerbsumfeld unter die Lupe genommen. Der Flieger wird auf kleinen Flugplätzen starten und landen können, die als Zubringer für große Airports fungieren. Mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland leben im Umkreis von 50 Kilometern zu diesen Flugplätzen, der Markt ist also vorhanden. Außerdem gibt es derzeit weltweit über 5.000 Flugzeuge der Zehn-Sitze-Klasse, die in naher Zukunft aufgrund ihres Alters ersetzt werden müssen.

Müller: „Diese Maschinen werden dann sicher keinen Verbrennermotor haben, sondern CO2-freie Antriebe. Wir sind jetzt über den Point of no Return hinaus und haben alle Entwicklungen so weit vorangetrieben, dass wir auf jeden Fall weitermachen.“