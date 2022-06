Diese Branche spürt globale Krisen und den Transformationsdruck besonders stark. Macht das die Betriebe vielleicht als Arbeitgeber weniger interessant?

Nein. Denn im Transformationsdruck liegen auch viele Chancen und Perspektiven für die Beschäftigten: Gerade M+E-Unternehmen sind jetzt gefragt, neue Produkte und Prozesse zu entwickeln, die die Welt braucht, etwa für den Kampf gegen den Klimawandel.

Was muss passieren, damit mehr Jugendliche MINT-Berufe ergreifen?

An den Schulen ist die Berufsorientierung während Corona großteils ausgefallen: Da muss jetzt einiges nachgeholt und ausgebaut werden. Es muss auch noch mehr getan werden, um Mädchen für MINT zu begeistern: Der Frauenanteil ist mit durchschnittlich 11 Prozent noch immer sehr niedrig, im Maschinenbau sind es sogar nur 5 Prozent. Dabei sorgen sich gerade junge Frauen besonders um den Klimaschutz. Zeit, ihnen zu sagen: Wenn ihr hier was verändern wollt – geht in die MINT-Berufe!