Ein Unternehmen wie Kind & Co. ist da sicher keine schlechte Wahl: mit derzeit 415 Mitarbeitern der drittgrößte Arbeitgeber im Oberbergischen Kreis, mehr als 130 Jahre Tradition und ein stabiler Markt für die am Standort Wiehl hergestellten speziellen Stahlprodukte, die in etwa 70 Länder weltweit geliefert werden. Kind & Co. ist ein Nischenanbieter, dessen Vorarbeit aber in zahllosen Alltagsgegenständen steckt. Das Unternehmen liefert besonders hochwertige, individuell gefertigte Werkzeugstähle für Anwendungen in der Auto-Industrie, in Luft- und Raumfahrt, im Anlagen- und Maschinenbau und vielen weiteren Branchen. „Wir machen die kleinen, feinen Sachen“, sagt Imbriano.

Unternehmen hat gute Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht

Wobei „klein und fein“ natürlich relativ ist. Bis zu 18 Tonnen wiegen die Stahlblöcke, die hier verarbeitet werden. Eine Kraft von 3.000 Tonnen entfaltet zum Beispiel eine Presse, mit deren Hilfe besonders erfahrene und feinfühlige Spezialisten grobe Blöcke, die direkt aus dem Hochofen kommen, umformen. Neben der Guss- und der Umformtechnik gehört auch noch eine Härterei zum Werk.

Die Berufe, die hier gefragt sind, kennt heute kaum noch jemand, sagt der Personalchef. Vielleicht lässt sich das mithilfe der neuen Kampagne ja ändern. Und vielleicht gewinnt die Firma ja auch Nachwuchs unter den Flüchtlingen, die gerade wieder in die Region kommen. „Mit zwei jungen Männern aus Syrien haben wir schon sehr gute Erfahrungen macht“, berichtet Imbriano. Auch jetzt engagiert sich Kind & Co. wieder für Geflüchtete. Und viele Mitarbeiter beteiligen sich freiwillig am Umbau von Firmenräumen, in denen Menschen aus der Ukraine eine Zuflucht finden können.