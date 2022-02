Was trotzdem klar zu beobachten ist: Die Unternehmen halten so viele Beschäftigte wie möglich an Bord. Der Arbeitsmarkt ist robust, vor allem dank der Kurzarbeit. Im Dezember gab es im Südwesten sogar ein Fünftel weniger Arbeitslose als ein Jahr zuvor. aktiv hat in Unternehmen nachgefragt: Wie schafft ihr es, mit den enormen Schwankungen zurechtzukommen?

Mapal-Mitarbeiter wechseln bei Bedarf die Abteilung

Bei Mapal herrschte zehn der zwölf Monate des Jahres 2020 Kurzarbeit, fast alle Mitarbeiter waren betroffen. Zudem wurden Zeitkonten abgebaut. Daneben hat sich bei Mapal ein weiteres Instrument bewährt: Bei unterschiedlicher Auslastung von Fertigungsbereichen werden Mitarbeiter ihren Qualifikationen entsprechend an anderen Arbeitsplätzen eingesetzt. „Das macht uns viel flexibler, und die Mitarbeiter können sich zusätzliche Fachkenntnisse aneignen und persönlich weiterentwickeln“, schildert Personalleiter Krauss.

Der Umsatz war im Jahr 2020 um fast ein Drittel eingebrochen. Erstmals in der Unternehmensgeschichte musste Mapal damals zwar die Zahl der Beschäftigten verringern, aber in weit weniger großem Ausmaß. Heute beschäftigt die Unternehmensgruppe noch 5.000 Menschen, davon etwa 1.700 in Aalen. „Wenn der Aufschwung richtig kommt, brauchen wir unsere Leute ja wieder“, sagt Krauss, „deshalb versuchen wir, so viele Beschäftigte wie möglich über die Krise zu halten.“ Dabei könne auch die Politik helfen, betont der Personaler: „Wir brauchen vor allem dringend einen Bürokratie-Abbau.“ Denn der hohe Verwaltungsaufwand verteuere die hohen Arbeitskosten zusätzlich. „Dienstreiseformulare, Lieferkettengesetz, Datenschutz-Grundverordnung: Um Vorschriften zu erfüllen, müssen in Unternehmen wie unserem teilweise ganze Abteilungen neu geschaffen werden“, verdeutlicht Krauss. Das verteure letztlich jeden einzelnen Arbeitsplatz am Standort Deutschland.

Bei Balluff helfen Teilzeitmodelle durch die Krise

Auch beim Automatisierungsspezialisten Balluff aus Neuhausen auf den Fildern verlangen die Auftragsschwankungen den Beschäftigten einiges ab. „2019 und 2020 gingen die Aufträge im zweistelligen Bereich zurück – genauso steil ging es dann 2021 wieder nach oben“, berichtet Personalleiter Michael Weinfurter. „Das erfordert unglaubliche Anstrengungen in Sachen Flexibilität.“

Neben Kurzarbeit und Gleitzeitkonten nutzt man bei Balluff zum Beispiel Teilzeit. „Als Familienunternehmen ermöglichen wir unseren Mitarbeitern viele individuelle Teilzeitangebote, die zu ihren Bedürfnissen passen. In der Krise haben wir dazu auch kurzfristige Möglichkeiten ausgelotet. Davon profitieren beide Seiten“, erklärt Weinfurter. Eine weitere intelligente Lösung half speziell Auszubildenden und dual Studierenden: Ihnen wurden Stipendienprogramme angeboten.

Auch das mobile Arbeiten wird hier als Kriseninstrument genutzt, denn: „Wir sind viel flexibler, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel einen Kunden oder Kollegen in den USA abends auch einfach von zu Hause aus beraten und dafür etwa vormittags seine Kinder betreuen kann.“ Eine bereits abgeschlossene und zukunftsorientierte Betriebsvereinbarung macht mobiles Arbeiten leichter und flexibler.

Weinfurter erhofft sich von der Politik vor allem mehr Flexibilisierungsmöglichkeiten bei den Arbeitszeiten. „Das Korsett durch die Gesetze ist sehr eng, wir brauchen mehr Spielraum, um Arbeitsplätze besser sichern zu können“, sagt er. Balluff beschäftigt momentan weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Am Hauptsitz arbeiten etwa 1.000, vor allem in Entwicklung, Administration und Logistik. Die Produktion am Standort Neuhausen hatte Balluff bereits zu Beginn der Rezession verlagern müssen, weil der Kostendruck zu stark geworden war.