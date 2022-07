Beträchtlicher Transformationsbedarf

Dr. Hans-Peter Klös, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, erläuterte, unter welchen Rahmenbedingungen sich die Arbeitswelt in Deutschland verändert hat: „Die Welt durchlebt multiple Krisen, von Corona über den Strukturwandel bis zum Ukraine-Krieg, und in dieser Zeit werden die Herausforderungen, vor denen Wirtschaft und Gesellschaft stehen, sehr sichtbar.“

Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografie und die durch die Ukraine-Krise verschärfte Deglobalisierung lösten in der Summe einen beträchtlichen Transformationsbedarf aus. Gleichzeitig sei die Digitalisierung aber auch Treiber der anderen drei Ds.

Trotz aller Probleme wird Deutschland die Arbeit nicht ausgehen. Entgegen allen Prognosen habe die Wirtschaft aktuell einen Höchststand an Beschäftigung erreicht. Der Arbeitsmarkt werde sich zu einem Arbeitnehmerarbeitsmarkt entwickeln. „Schon jetzt gehen Unternehmen verstärkt in den Wettbewerb um Arbeitskräfte“, so der Wissenschaftler.

Die Digitalisierung hat auch ihre Grenzen

Hinsichtlich der Arbeitsmarktordnung ist eine deutlich stärkere Orientierung auf zentrale technologische Trends sowie auf veränderte Anforderungen an die Arbeitsorganisation erforderlich. Dies betrifft Arbeitszeiten, Arbeitsorte, Arbeitsformen und Arbeitsinhalte. Die Palette an Maßnahmen zur internen, externen und räumlichen Flexibilisierung wird durch die Digitalisierung breiter, mit Blick auf Mitarbeiterbindung und -gewinnung aber auch erfolgskritischer.

Der Weiterbildung wird laut Klös eine noch größere Bedeutung zukommen, damit Unternehmen schneller auf neue Bedarfe reagieren können. Digitale Fähigkeiten sind ebenso neue Schlüsselkompetenzen wie Problemlösefähigkeit, Kreativität, Initiative und Empathie.

Zu einem Lösungsanbieter hat sich Siemens im Zuge der Digitalisierung entwickelt. Der Konzern nutzt alles, was technologisch machbar ist, und bietet Kunden sogar die digitale Plattform Xcelerator, um bei deren digitaler Transformation zu unterstützen.

Am Frankfurter Flughafen errichtet Siemens gerade einen eigenen, smarten Bürokomplex für flexible Arbeitswelten, der sogar die individuellen Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigt. Klare Hierarchien, feste Arbeitszeiten im Büro und vorgegebene Prozesse sind nach Aussage von Personalleiter Rainer Welzel Relikte einer überkommenen Arbeitswelt. „Arbeit sollte da stattfinden, wo sie am besten erledigt werden kann“, so Welzel.

Annika Roth, Geschäftsführerin der Blechwarenfabrik Limburg (400 Beschäftigte), berichtete vom digitalen Umbau des Betriebs im Zuge eines Neubaus, der die Arbeitswelt stark veränderte. Roth: „Wir haben keine Einzelprozesse mehr, die gesamte Fabrik ist jetzt sozusagen ein großer Prozess.“ Transparenz im gesamten Prozess sorgte für Effizienz im Betrieb sowie Verständnis und Motivation. Roth: „Transparenz war ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Großprojekts, denn die Menschen fühlten sich eingebunden und verstanden.“