Die Stimmung der Betriebe hat sich verbessert

Im Einzelnen: Die Stimmung der Betriebe hat sich verbessert. Die allgemeine Geschäftslage beurteilen rund 48 Prozent der Unternehmen als „gut“, nur noch 18 Prozent als „schlecht“. Für die nächsten sechs Monate erwarten nur 9 Prozent eine erneute Verschlechterung.

Das Niveau der eigenen Investitionen beurteilt ein Viertel der Unternehmen inzwischen als „verhältnismäßig hoch“, über die Hälfte zumindest als „ausreichend“. Mang: „Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2020. Und das zeigt, dass die Unternehmen wieder in die Spur finden.“ Zudem wird wieder stärker in die Zukunft investiert: Der Anteil der Investitionen in neue Produkte, in Mitarbeiterqualifizierung und in Umweltschutz ist im Vergleich zu den Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen klar gestiegen.

Die Umsätze haben sich weitgehend erholt, vor allem bei den Metallerzeugern und den Herstellern elektrischer Ausrüstungen. In der Automobil-Industrie liegen die Umsätze allerdings immer noch 11 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau!

Nach einem starken zweiten Quartal 2021 sind die Auftragseingänge im dritten Quartal 2021 zurückgegangen. Auch hier haben den größten Zuwachs die Hersteller elektrischer Ausrüstungen, während der Material- und Teilemangel die Auto-Industrie weiterhin ausbremst. Was sich auch auf die Zulieferer auswirkt, wie Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer von Hessenmetall, betont: „Es ist wie ein Dominoeffekt, der dann Unternehmen betrifft, die eigentlich produzieren und liefern könnten.“

Die Politik sollte den Unternehmen helfen

Positiv ist auch, dass drei Viertel der Unternehmen inzwischen wieder verstärkt auf der Suche nach Fachkräften sind und dabei auch auf die duale Ausbildung setzen. Vor allem in der Produktion, aber auch für Aufgaben in Engineering, Service und IT sind qualifizierte Mitarbeiter gefragt.