Technologie allein reiche dabei nicht aus: „Will man dauerhaft an der Spitze sein, geht es auch um einen höheren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zweck und Business Cases.“ Der Kunde betrachte seine Investition in eine Technologie unter strategischen, betriebswirtschaftlichen und vielen weiteren Aspekten wie etwa Nachhaltigkeit.

Strukturwandel erfordert hohe Anpassungsfähigkeit

Der Betriebswirt verwies auf den im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens neu entstehenden Siemens-Standort, mit 35.000 Quadratmetern. Bartmann: „Das Büro-Ensemble The Move ist unsere Antwort auf die Arbeitswelt von morgen, in der man dank modernster Technologien am Arbeitsplatz die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten berücksichtigen kann.“

Opel-Arbeitsdirektor Ralph Wangemann sieht die Zukunft der industriellen Beschäftigung im Strukturwandel, der eine hohe Anpassungsfähigkeit erfordere. Mit Blick auf die Geschichte des Unternehmens betonte er: „Die Bereitschaft zum Wandel liegt uns Opelanern wohl im Blut.“ Die Transformation koste zwar Arbeitsplätze, die am Verbrennungsmotor hängen, schaffe aber auch neue in bestimmten Chancenfeldern. Wangemann: „Deshalb arbeiten wir am Umbau und Aufbau von Arbeitsplätzen, die dazu passen, dass Autos immer mehr zu rollenden Computern werden.“ Dreh- und Angelpunkt ist eine strategische Aus- und Weiterbildung, zu der eine eigene Software-Akademie gehört, die auf Konzernebene gerade aufgebaut wird.

Im anschließenden Wissenschafts-Talk diskutierten die Spitzen der vier Hessenmetall-Hochschulkooperationspartner TU Darmstadt, Frankfurt UAS, TH Mittelhessen und Universität Kassel über Praxisbeispiele von anwendungsbezogenem Technologietransfer. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe von aktiv.

Viele Krisen zu meistern