Betriebe, die an ihren Standorten Info-Screens betreiben, etwa an Coffee-Points, am Empfang, in Pausenräumen oder in der Produktion, erhalten auf Wunsch eigens dafür aufbereitete Inhalte aus der Zeitung. So werden auch die Beschäftigten erreicht, die nicht am PC arbeiten. Und die Betriebe können Plakate mit QR-Code ordern, die auf spannende Artikel hinweisen und Smartphone-Nutzer direkt dorthin führen.

Kostenfrei bestellen: Alle Mitgliedsunternehmen von HESSENMETALL, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Angebot aktiv digital zugänglich machen wollen, nutzen dafür diese Site: aktiv-online.de/aktiv-digital-hessenmetall.

Dort werden alle Angebote erklärt. Und man kann sie ordern. Einfach auswählen, was am besten passt für Betrieb und Belegschaft – und Kontaktdaten hinterlegen. Zuverlässig wie die gedruckte Zeitung kommen die Inhalte dann auf den neuen Wegen an.