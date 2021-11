Der Schutz des Klimas ist die größte Transformation

Der Schutz des Klimas hat bei Hessens Landesregierung höchste Priorität und ist, wie Volker Bouffier in seiner Rede betonte, „die größte Transformation für Gesellschaft und Wirtschaft“. Um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, brauche es mehr Offenheit für neue Technologien. Bouffier: „Mit mehr Innovation statt Intervention werden wir in Hessen echten ‚Klimawohlstand‘ erzeugen.“

Highlight des Abends war auch in diesem Jahr wieder die Kür der Hessen-Champions. 88 hessische Unternehmen haben sich in den Innovations- und Wachstumspreis Hessen-Champions beworben.

Hessen-Champion in der Kategorie Weltmarktführer

Hedrich in Ehringshausen, Mitglied von Hessenmetall, hat sich als Engineering-Unternehmen mit neuen Imprägnierungstechnologien für Elektromotoren etabliert und entwickelt permanent neue Lösungen für die Fertigung von E-Motoren. Der Hessen-Champion in der Kategorie Weltmarktführer hat im Bereich „Elektro“ einen weltweiten Marktanteil von 25 Prozent und 30 Prozent im Bereich Windrotorblattfertigung.

Hessen-Champion in der Kategorie Innovation

BAG Diagnostics in Lich macht mit innovativen Produkten anspruchsvolle Diagnostik einfach, effizient und zuverlässig in den Bereichen Humangenetik, Transfusions- und Transplantationsmedizin. Herausragend: In nur 39 Tagen hat die BAG Diagnostics 2020 einen Corona real time PCR-Test bis zur Marktreife entwickelt.

Hessen-Champion in der Kategorie Jobmotoren

BioSpring in Frankfurt ist ein inhabergeführtes Biotech-Unternehmen und wurde für seinen kontinuierlichen Stellenaufbau der Hessen-Champion in der Kategorie Jobmotoren. Für Kunden aus Pharma, Biotech und Wissenschaft werden Diagnostika sowie Therapeutika aus synthetischen Nukleinsäuren hergestellt, um sie zum Beispiel bei bisher nicht behandelbaren Krankheiten einzusetzen. Derzeit hat BioSpring rund 350 Mitarbeitende. 2020 wurden 86 neue Vollzeitstellen geschaffen, bis Ende dieses Jahres sollen weitere 123 neue Vollzeitstellen in Hessen entstehen. 463 weitere Vollzeitstellen sind bis Ende 2024 in Planung.