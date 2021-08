Digitaler Wandel nimmt immer mehr an Fahrt auf

Alle hier vorgestellten Firmen haben eines gemeinsam: Sie begleiten andere Unternehmen durch den digitalen Wandel – und der nimmt immer mehr an Fahrt auf. „Die Digitalisierung ist in vollem Gange und verändert alle Bereiche in der gesamten M+E-Industrie, von den Produkten über Prozesse und Geschäftsmodelle bis hin zur Arbeit 4.0“, erklärt Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Hessenmetall. Und er betont: „Veränderungen gab es schon immer, neu ist allerdings das Tempo, mit dem sie inzwischen erfolgen.“

D-Drone: Weltmarktführer für Luftsicherheitstechnologie

Drohnen werden immer häufiger in systemrelevanten Bereichen eingesetzt, um etwa Medikamente auszuliefern oder Reaktoren zu kontrollieren. Doch die unbemannten Flugsysteme werden auch genutzt für Wirtschaftsspionage und Drogenschmuggel – oder um gezielt Betriebsabläufe zu stören. 2014 hat Dedrone in Kassel ein Machine-Learning-System zur Drohnendetektion entwickelt, das Sicherheits­teams in Echtzeit alarmiert, sobald eine Drohne in einen geschützten Luftraum eindringt.

Die Echtzeit-Warnmeldungen liefern aussagekräftige Informationen wie die Drohnentypen oder die GPS-Daten zur Lokalisierung der Fluggeräte und deren Piloten. „Dedrone-Nutzer können fast 250 unterschiedliche Drohnentypen detektieren, identifizieren, lokalisieren und bei entsprechender Genehmigung abwehren“, so Ingo Seebach, COO und Mitgründer von Dedrone. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz seit 2016 in San Francisco, ist weltweiter Marktführer für Luftraumsicherheitstechnologie und schützt mit seiner Lösung neben dem US-Verteidigungsministerium unter anderem Gefängnisse, Flughäfen, kritische Infrastrukturen, Regierungen und Stadien in über 33 Ländern.

Mapa: Technologien für den Weg zur Industrie 4.0

„Lange Lieferzeiten für Sondermaschinen, Anlagen und Schaltschränke sind nicht mehr zeitgemäß“, sagten sich Lars Federau und Sven Illing und gründeten 2019 Mapa-Tech in Kassel. Mit den Kernkompetenzen in der mechanischen, elektrischen und pneumatischen Entwicklung und Kon­struktion sowie insbesondere der Software-Entwicklung hat das Unternehmen seitdem viele innovative Kundenprojekte realisiert. So hat Mapa-Tech mit den eigenen Sonder­anfertigungen Fuß gefasst bei namhaften Automobilherstellern und Zulieferern sowie auch als Innovationspartner in Verarbeitender und Prozess-Industrie.

Bei all dem hilft die Digitalisierung. Denn während andere Unternehmen sich noch fragen, wie viel Aufwand sie für die Pflege von detaillierten Stammdaten für ein womöglich einmaliges Sonderprojekt betreiben wollen, denkt man hier lieber darüber nach, wie sich Aufwand minimieren und automatisieren lässt. So werden zum Beispiel Stücklisten aus individuellen Kundenanfragen über firmeninterne Datenbanken mit aktuell 1,2 Millionen Einkaufspreisen in nur wenigen Klicks kalkuliert, wodurch kurzfristig umfangreiche Angebote selbst für Neuentwicklungen abgegeben werden. „Wir wissen, wie man die teilweise veralteten Denk- und Herangehensweisen ­erkennt und mit neuen Technologien und Lösungsansätzen auf einen Nenner bringt“, erläutert Illing.

Denn für die beiden jungen Unternehmer steht fest: Individuell, dynamisch, lösungsorientiert und fortschrittlich ist die notwendige Realität auf dem Weg zur Industrie 4.0.

Hahn Pro: Smarte Verknüpfung von Daten in Prozessen

Gemeinsam mit den Kunden entwickelt Hahn Projects (Hahn Pro) in Volkmarsen Cloud-basierte Lösungen zur Vereinfachung der digitalen Transformation und Nutzung neuer Geschäftspotenziale. Schwerpunkt ist die Optimierung von Instandhaltungs- und Fertigungsprozessen durch die smarte Verknüpfung und Veredelung der Daten, die in den Prozessen anfallen. „Dazu entwickeln wir moderne, individuelle Software-Lösungen für jedes Problem und achten darauf, dass diese digitalen Werkzeuge auch Nicht-Informatiker verstehen“, erläutert Gründer und Geschäftsführer Marcel Hahn.

Ganz aktuell arbeitet Hahn Pro gerade mit in einem von der Bundesrepu­blik geförderten Forschungsprojekt, das Plattformen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützt zur Durchführung von sogenannten „kooperativen industriellen Dienstleistungen“. Dabei geht es unter anderem um die Cloud-­Anbindung von mehreren kleineren Betrieben, die aber alle in einen Produktionsprozess eingebunden sind und Dienstleistungen erbringen rund um die Herstellung und Wartung von Hochdruckrohren für Kraftwerke. Die müssen ein- und zur Wartung manchmal auch wieder ausgebaut werden, durchlaufen eine Induktionsglühanlage zur Wärmebehandlung vor und nach dem Schweißen und werden in Röntgenanlagen auf feinste Haarrisse hin untersucht.

Über die Cloud lassen sich alle Prozessschritte nun sogar über die Firmengrenzen hinweg ohne Telefonate und Mailverkehr ganz einfach und ohne Zeitverluste problemlos planen und dann durchführen. Marcel Hahn: „Mit dem richtigen digitalen Werkzeug kann man so viel Zeit sparen, Geld und letztlich auch Nerven.“