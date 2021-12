Frankfurt. Eigentlich könnte das Geschäft brummen. Aber es fehlt in vielen Betrieben an Rohstoffen, Vorprodukten und Material. All das ist knapp oder steckt gerade irgendwo auf der Welt in Containern fest. Dieser Flaschenhals-Effekt bremst auch die Betriebe der hessischen Metall-, Elektro- und IT-Industrie in ihrem Bemühen, die Rezession und die Folgen von Corona hinter sich zu lassen.

Wie eine Blitzumfrage des Arbeitgeberverbands Hessenmetall bei seinen Mitgliedsunternehmen im November zeigte, ist bei fast allen die Produktion durch Lieferengpässe erschwert.

2020 hat die M+E-Industrie allein in Hessen im Vergleich zu 2019 über 6 Milliarden Euro Umsatz verloren und ist noch lange nicht da, wo sie vor Rezession und Corona schon mal war. Im Gegenteil. Sie ist sogar weiter zurückgefallen. Wie die bundesweiten Zahlen der M+E-Industrie zeigen, liegt die Produktion in Deutschland im dritten Quartal 2021 um 22 Prozent unter dem Stand von Ende 2018.

Erholung wird deutlich länger dauern als erhofft „Die meisten kämpfen sich immer noch aus diesem Tal, und die Erholung wird durch die Engpässe deutlich länger dauern als erhofft“, kommentiert der Vorstandsvorsitzende von Hessenmetall, Wolf Matthias Mang. Denn Vorprodukte, Rohstoffe und Materialien sind nach Angaben der Firmen für die Blitzumfrage entweder gar nicht, nicht in der benötigten Menge, nicht in der benötigten Zeit oder nur deutlich teurer zu bekommen. Bereits seit mehr als einem halben Jahr drücken die Engpässe, und man rechnet mit weiteren Umsatzverlusten. Ein Drittel befürchtet, dass die Probleme noch lange anhalten, zwei Drittel der Unternehmen können ein Ende der Engpässe noch gar nicht absehen. Mang: „Mitten im Strukturwandel wird die Last auf dem Rücken der Unternehmen immer schwerer.“